Iván Ania, tras la goleada al Atlético B: "Hemos tenido un tanto por ciento de efectividad muy grande"

El Córdoba CF le endosó al Atlético de Madrid B una contundente victoria (1-6) que lo impulsa con ánimo y confianza a seguir compitiendo por una plaza en el play off de ascenso del Grupo 2 de la Primera Federación. Un resultado que, como es lógico por su magnitud, dejó muy satisfecho a Iván Ania, quien en la rueda de prensa posterior al choque hizo hincapié en la "efectividad" en ataque de los suyos y mostró su deseo de que el triunfo "ojalá que sea una inyección de moral".

"Hemos tenido un tanto por ciento de efectividad muy grande. Las victorias te dan confianza, visto el marcador puede parecer una victoria fácil, pero ni mucho menos. Otros días incluso generamos más ocasiones y más llegadas y no tenemos esa efectividad que hoy sí que la hemos tenido", aseguró el entrenador del Córdoba CF, quien añadió que la primera parte estuvo "mucho más igualada" porque tuvo una acción que pudo cambiar el resultado.

Esa jugada en la que insistió el asturiano fue la doble parada que Carlos Marín hizo a Abde y Mestanza a los 18 minutos de juego cuando el marcador todavía iba 0-0, la cual calificó Ania como "la clave de la victoria": "Si en esa jugada se hubiesen puesto ellos por delante, posiblemente el transcurso del partido no hubiese sido el mismo, pero una vez que llegas con el marcador a cero, es mucho más fácil poder generar y crecer en el partido", añadió el técnico cordobesista, quien volvió a hacer hincapié en que esa parada les permitió "ganar el partido".

Tras esa parada del guardameta almeriense, el Córdoba CF se fue soltando y, de hecho, como señaló Iván Ania, en la segunda parte los suyos fueron "superiores" al Atlético de Madrid B y supieron sacar adelante "los ajustes realizados al descanso". Uno de ellos fue la sustitución de Simo en el 46', que entró de titular pero se marchó tras pasar por vestuarios por molestias en el isquiotibial, tal y como confesó su entrenador añadiendo que no quería "gastar una ventaja de cambios ni que la molestia fuera a más".

En su lugar entro Adilson Mendes, que hizo un doblete para firmar el 1-6 definitivo. Un cambio que el propio Ania aplaudió haciendo hincapié en que "los que han entrado de banquillo han dado muchísimo por sus goles y su juego, dando pausa y ritmo cuando se necesitó". Además, recordó que esos futbolistas que entraron como suplentes serán "todos necesarios" para los próximos compromisos ligueros.

El técnico asturiano también habló sobre Christian Carracedo, que fue uno de los protagonistas del encuentro por su participación como asistente. En palabras de su entrenador, es "un jugador con mucho desequilibrio, muy bueno en el uno contra uno y con muy buen centro". "No estaba teniendo suerte porque estaba generando mucho y dando muchas asistencias, pero si el compañero no las mete, no cuenta como asistencia, algo que ocurrió en la primera parte de la temporada. Ahora se ha destapado", señaló sobre el extremo, añadiendo que "es un incordio para el lateral, de lo mejor de la categoría y con nivel para jugar más arriba".

"Teníamos mejor sensación futbolística que puntos en la clasificación y lo que necesitamos cuanto antes es meternos en la zona alta de la clasificación porque tenemos una exigencia alta y poco a poco tenemos que ir llegando arriba. Espero que esto sea un chute de moral y no puede hacer relajarnos porque hay veces que un gran partido o una goleada te debilita... ya tenemos experiencia de buenos partidos en los que en la semana siguiente no tuvimos el nivel o la identidad del partido anterior", precisó el entrenador blanquiverde.

Por último, además de destacar que "es muy difícil hacer seis goles en un partido", el técnico del Córdoba CF agradeció el apoyo de los aficionados desplazados hasta la Ciudad Deportiva Wanda Majadahonda: "Deseo que puedan disfrutar de esta victoria y decirles que los necesitamos el miércoles, porque estamos en un momento de la temporada importantísimo para tener nueve puntos en disputa en una semana", concluyó en referencia a los encuentros del próximo miércoles ante el Sanluqueño (16:00) y el sábado en El Arcángel frente al Antequera (20:00).