Iván Ania: "Todos los equipos van a venir más defensivos"

El Córdoba CF no pasó del empate sin goles en El Arcángel ante el Real Murcia (0-0). Un resultado que no dejó contento a los blanquiverdes, pues pasan a ser cuartos con un total de 38 puntos tras 21 jornadas ligueras en el Grupo 2 de la Primera Federación. Tampoco dejó contento a Iván Ania, pues en la sala de prensa posterior al choque explicó que los suyos han hecho "partidos mejores" como el del Castellón pese a que ante los murcianos "han estado bien".

"Nos ha faltado hacer gol. Venimos de un nivel muy alto y parece que no hemos estado bien, pero si abrimos el marcador al inicio, el plan de partido se le hubiese ido al garete. Este es el tipo de partido que probablemente nos vayamos a encontrar en la segunda vuelta, pues todos los equipos van a venir mucho más defensivos y encerrados y si no estás fluido o no aciertas, es difícil ganar", señaló el entrenador del Córdoba CF.

Ania culpó del empate a varias circunstancias. La primera de ellas fueron las múltiples pérdidas de tiempo que provocaron los jugadores del Murcia, pues el asturiano puso como ejemplo que "en el 15' ya hubo tres interrupciones y no es lo mismo jugar seguido aunque el árbitro luego añada ocho minutos". "Tuvimos situaciones para haber hecho gol que no lo hicimos", añadió también el técnico cordobesista como "circunstancia" que les impidió ganar.

La "falta de desborde" que los suyos "suelen tener en las bandas con los extremos" también la echó en falta Ania, sobre todo por parte de un Adilson que "apareció poco y apenas participó", como lamentó el ovetense. "Fuimos dominadores en la primera parte con la entrada de Carracedo porque fuimos capaces de encontrarle con un pase directo de Lapeña o con Albarrán, aunque hicimos buenos centros que no fuimos capaces a materializar", añadió.

Que el "rival se junte y te defienda" fue lo que impidió que los blanquiverdes tuvieran mejor "juego interior en el último tercio del campo", o al menos así lo explicó un Iván Ania que aseguró que "la circulación fue buena" y que los suyos no tuvieron muchas pérdidas. Solo que al Córdoba CF "le faltó finalizar", haciendo hincapié su entrenador en la que tuvo Toril al inicio del choque, en la que le sacó el defensa en la línea de gol en la segunda parte y en esos "ataques con más corazón que cabeza" en los minutos finales.

Eso sí, en defensa la titularidad de Mati por primera vez con el primer equipo dejó contento a un Ania que del central malagueño destacó su juego "tranquilísimo", "maduro para la edad que tiene" (21 años) y "como el de un veterano" con "buenas condiciones". Lo que le faltó al equipo fue más pegada arriba. Eso quiso ganar el asturiano con la entrada de Casas en la segunda mitad, aunque el rambleño lo hiciese partido desde la banda y no en punta: "Estábamos dominando y metiendo al rival atrás, no quería cambiar a hombre por hombre y queríamos que Casas pisara área entrando desde banda derecha al segundo palo", comentó su la sustitución por Adilson.

Quien no tuvo tanta suerte fue Recio, que se marchó del terreno de juego en el 60' con notables gestos de dolor en su rodilla, aunque "no parece que sea nada importante" como confirmó el entrenador cordobesista. Eso sí, Ania confesó que le preocupa mucho el tema de las lesiones y que están "súper condicionados" por ello: "Estoy cagao. En Huelva no me atrevo a hacer el quinto cambio sabiendo que lo tenía que hacer hasta que pasó lo de Diarra. Espero que pase esa mala racha en cuanto a lesiones, eso va a hacer que el equipo pueda crecer en número y en la toma de decisiones desde el banquillo en cuanto a cambios para tener más variantes", precisó Ania.

"Hasta el miércoles va a venir gente y en ese sentido estoy tranquilo. Tenemos limitaciones en cuanto a fichas sénior porque solo tenemos la de Gudelj y las sub 23. Hay operaciones abiertas, pero tienen que cristalizar y la dirección deportiva lleva trabajando tiempo y seguro que algún jugador va a venir y nos va a ayudar. Es muy difícil firmar en este mercado, solo si tiene mucho dinero como ha hecho el Murcia con Loren Burón o el Dépor con el portero (Eric Puerto). Van a venir jugadores y si no vienen, a apretar los dientes porque no podemos pensar en los que no están, debemos tener mentalidad positiva y a tirar para adelante", concluyó el entrenador del Córdoba CF sobre la posibilidad de reforzar el equipo en el mercado invernal.