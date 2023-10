Iván Ania avisa sobre el Sanluqueño: "Vamos a tener que trabajar mucho para conseguir la victoria"

Después de una semana complicada, el Córdoba CF trata de pasar página y centrarse en los aspectos meramente deportivos. La trágica muerte del juvenil Álvaro Prieto, unida al asunto judicial derivado de la construcción de un campo de fútbol 7 en la Ciudad Deportiva, han sacado el foco durante días del aspecto deportivo y tanto Iván Ania como sus jugadores tratan ahora de centrar las miras de nuevo para buscar tres puntos que serían un gran botín este domingo ante el Atlético Sanluqueño.

El técnico del Córdoba CF reconoció en sala de prensa que le fallecimiento de Álvaro Prieto ha hecho daño en el club, por todo lo vivido en esos días de angustia en los que se buscaba al joven. "Ha sido una semana difícil por lo sucedido, pero no queda otra que seguir. Han sido días complicados pero el domingo tenemos que competir, que el balón siga rodando y tratar de ganar para dedicar la victoria a la familia y a los amigos de Álvaro Prieto", comentó el asturiano.

El balón rodará para el Córdoba en El Palmar, un campo "difícil, con un rival trabajado y peligroso, que no nos regalará nada", avisó Ania, que ya sabe lo que le espera a los suyos: "Vamos a tener que trabajar mucho el partido para conseguir la victoria".

Los tres puntos vuelven a ser el objetivo del Córdoba, más allá de que eso supondría encadenar una dinámica más que positiva. "Siempre salimos con la intención de ganar, tanto jugando de local como de visitante. No miramos más allá del partido a partido, no miramos rachas y dinámicas porque cada partido es un mundo. Pensamos en ganar y si eso nos lleva a escalar en la clasificación, mejor. Soy de los que piensa que las primeras vueltas no tienen nada que ver con las segundas. En las primeras todos jugamos más alegres, con menos rigor, y en las segundas ya se juegan objetivos y todo es mucho más serio. Los equipos que son capaces de afrontar la primera vuelta como la segunda son los que consiguen los objetivos y tenemos que conseguir eso", reflexionó Ania.

El entrenador del Córdoba CF hizo una radiografía perfecta de lo que espera encontrar en el Sanluqueño: "Ellos juegan habitualmente con tres centrales y dos carrileros muy largos, a veces con tres mediocampistas y dos delanteros, o con dos mediocampistas y tres delanteros. Proponen dominar al rival teniendo el balón y el que lo tenga estará más cómodo, porque ambos equipos necesitamos tenerlo. El que lo consiga tendrá más fácil el llegar a la victoria".

La dificultad del partido radica en ese estilo del rival, al que Ania elogió en la figura de su técnico, Antonio Iriondo: "Es un entrenador del que me gusta su propuesta, me gusta ver a sus equipos. Es distinto de los que nos hemos encontrado anteriormente. Vamos a ver en qué nivel estamos, porque para mí es un campo complicado". Pero también será complicado por el feudo en sí que resulta El Palmar, "un campo un poco más estrecho de lo habitual", como explicó Ania. "Nuestro campo tiene 68 metros de ancho y el suyo tiene 63 o 64, que es algo que se nota. Intentaremos hacerlo lo más ancho posible pero se nota. El césped a priori estará bien, no nos va a condicionar. Intentaremos que el rival sea lo menos parecido que es habitualmente, quitándole el balón", avisó el técnico de los blanquiverdes.

La autocrítica de Kike Márquez

Centrado en su equipo, Ania reconoció que la ausencia de Kike Márquez pesará y que el propio futbolista ha hecho examen de conciencia después de su segunda roja directa del curso: "No es habitual tener este número de tarjetas en tan pocas jornadas. La del San Fernando es rigurosa y la del otro día, si el árbitro no estuviera tan cerca, igual no saca la roja tan temprano. Pero está claro que no puede volver a suceder, él es consciente y sabe que no puede dejar al equipo tan pronto con uno menos. Ha hecho autocrítica y sabe que no ha estado acertado. Quedarte con uno menos siempre es un contratiempo".

También se refirió el técnico a Adri Castellano, que ha vuelto a recaer y vive una situación complicada por su estado físico. "Es una situación difícil. Volvió al club con la idea de ser un líder, como lo es, y aportar desde el campo. No llegó a debutar y luego se lesionó. Cuando estaba entrenando ya con normalidad, se ha vuelto a hacer daño. Esperemos que sea lo menos posible y pronto pueda estar de nuevo a disposición", deseó el técnico oventense.

Con todo, Ania fue sincero y valoró que las lesiones de momento no son un lastre demasiado pesado: "Creo que las lesiones nos están respetando, hemos tenido la de Adri y la de Recio, pero estamos teniendo bastante suerte, esperemos seguir en esa dinámica y que Adri se recupere cuanto antes".