Iván Ania: "La Ponferradina era el equipo que estábamos mirando más"

El Córdoba CF, pese a tener ya asegurada la segunda plaza en el Grupo de 2 de la Primera Federación, cumplió como local y se llevó por la mínima la victoria ante el Algeciras (1-0). Un resultado positivo para un Iván Ania que se mostró satisfecho por el rendimiento de los suyos y quien alabó la clasificación definitiva de su equipo en el Grupo 2 de la Primera Federación: segundo con un total de 77 puntos, a cinco del líder.

"Buscábamos conseguir la victoria porque las sensaciones que tuviéramos hoy son las que nos íbamos a llevar al play off. Hicimos un buen partido pese a que no había el rigor y la intensidad de si nos estuviéramos jugando ser segundos o algo clasificatorio, pero tanto ellos como nosotros hicimos partido entretenido y vistoso para el espectador. Era un trámite que había que cumplir, se ha cumplido bien y ahora ya a pensar en lo siguiente", analizó el técnico del Córdoba CF sobre un encuentro "que no tuvo la seriedad de estar jugándose algo".

Ante un Algeciras "que hizo una primera vuelta liguera con unos números muy buenos y ha conseguido una salvación merecida", la victoria la logró un CCF que partió con un once titular compuesto por los jugadores menos habituales. La titularidad más llamativa fue la de Adri Castellano, quien protagonizó su debut como blanquiverde en la última jornada liguera haciendo "un partido muy correcto" y rindiendo "a muy bien nivel", como precisó Ania.

El defensa cordobés, como recordó el asturiano, se lesión entre la jornada tres y cuatro de competición -mes de septiembre- y no pudo debutar hasta la fecha. "Estuvo bien con balón, bien en las vigilancias y en las disputas. Hablé con él para saber si quería jugar de lateral o central porque quería que lo hiciera cómodo y decidió ser central zurdo", explicó el entrenador del CCF.

Iván Ania también elogió a un Álvaro Leiva que fue titular por primera vez en lo que va de temporada desde que llegó como cedido en el pasado mercado invernal. Sobre el extremo, el asturiano puntualizó que le gustó "especialmente su primera parte porque cada vez que encaró, generó peligro". "Eso es lo que quiero yo y hoy le hemos dado la titularidad y ha estado muy bien hasta que le aguantó el físico, pues era nuestro mayor foco de desequilibrio con algunas internadas y le faltó a los compañeros convertirlas", añadió.

Ania ya mira al play off

En la sala de prensa de El Arcángel tras la victoria ante el Algeciras, Iván Ania ya conocía que la Ponferradina iba a ser el rival de los blanquiverdes en la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División: "Sabíamos que era el que nos podía tocar, igual que el Celta Fortuna o que incluso se podía meter la Cultural Leonesa, pero era el equipo que estábamos mirando más", confesó el asturiano, quien aseguró que "cualquiera de los tres iba a ser complicado".

Pese a que la Ponferradina no fue capaz de ganarle en la última jornada a un Teruel ya descendido, el entrenador blanquiverde justificó que "son partidos muy difíciles" y puso de ejemplo el 3-0 que el Recreativo Granada le encajó al CCF hace pocas semanas pese a estar ya descendido. "La Ponfe sabía que el empate les metía como quintos. Ellos también pensarán que el Córdoba CF es un rival complicado", argumentó.

"Cualquiera que nos tocara iba a ser difícil y la sorpresa es que el enfrentamiento siguiente al nuestro saldrá del ganador del Barça B y el Ibiza pese a que parecía que iba a ser tercero y el Málaga el cuarto", precisó el entrenador del Córdoba CF después de que los ibicencos perdieran ante el Recreativo de Huelva y el cuadro malaguista ganara en casa del Madrid Castilla. Pero, por supuesto, Ania piensa "primero en la Ponferradina" antes que nada.