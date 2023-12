Iván Ania, antes del Melilla - Córdoba CF: "En estos partidos se demuestran los equipos de verdad"

Iván Ania, técnico del Córdoba CF, tiene claro que la visita al Melilla encierra muchas más dificultades de las que puede parecer y por eso llamó en la previa a sus jugadores a no bajar la guardia para conseguir tres puntos más que alarguen la buena dinámica que encadena el equipo blanquiverde.

El entrenador del conjunto cordobesista no se fía de los pésimos números de su rival de este domingo y viajará mentalizado de la dificultad de ganar en el Álvarez Claro. "Los números son trampa. No hay partido sencillo, porque para ganar hay que trabajarlos. El error te penaliza. Si miramos la clasificación, nos vamos a equivocar. Ellos pierden 0-3 con el Ibiza pero estuvieron cerca de empatar en muchos momentos antes del 0-2. Es un partido para no mirar la clasificación, para ir con todos los sentidos puestos y cero relajación. Si alguien piensa que vamos a ganar sin bajar del autobús, está equivocado. En estos partidos se demuestran los equipos de verdad. Si eres un buen equipo, este partido lo tienes que afrontar de la misma manera, con ambición y el querer ganar", espetó Ania.

El ovetense se refirió también al planteamiento del Melilla, que quiere priorizar el no encajar goles para tratar de sorprender en algún lance aislado. "La portería a cero se puede dejar de muchas maneras. El guion es un poco al que nos hemos enfrentado ya en varias jornadas: equipos replegados que te obligan a ser muy preciso en su zona de área, porque acumulan mucha gente, y a tener buenas vigilancias para evitar que corran en transición. Lo que debemos tener es nuestra identidad, que ahora mismo nos está dando resultado. Intentaremos variar lo menos posible".

Sobre el Álvarez Claro de Melilla, Ania explicó que puede haber ciertos condicionantes en el desarrollo del juego: "Lo que más afecta en ese campo es el aire. Si no hay aire se puede jugar bien. Creo que han cambiado la semilla ahora hace poco y posiblemente no esté como una alfombra, pero entiendo que se podrá jugar. Es un partido para ir con los cinco sentidos puestos porque va a ser difícil, eso lo tengo clarísimo. Si ha dicho Sabas que se van a replegar, ya sabemos de la dificultad de lo que es atacar un bloque bajo".

Dudas en la enfermería

El entrenador del Córdoba CF también pasó revista al estado de su plantilla y no precisamente con buenas noticias, como así se esperaba por el desarrollo de los entrenamientos. "En principio Álex Sala no llega", lamentó el técnico, que también indicó que "Isma Ruiz ha entrenado con normalidad, más allá de un golpe que tiene en un pie, y Kuki Zalazar vamos a ver, aunque no soy optimista, pero vamos a ver si puede llegar, esperaremos hasta el entrenamiento de mañana". Sobre el mediapunta, que jugó ante el Antequera media hora, explicó que "no se siente cómodo, tiene una molestia en el isquiotibial, desde después del partido del Málaga, y no es mucho, pero no termina de sentirse cómodo. El otro día pudo participar pero no está cómodo. Tendremos que decidir si viaja o no".

Cuestionado por el tramo final del 2023, con tres partidos antes del parón navideño, Iván Ania hizo hincapié en la importancia de cerrar el año de la mejor manera posible. "Es importantísimo. Cuando iba a empezar la semana de tres partidos le dije a los jugadores que era la semana más importante del año, porque con nueve puntos ibas a escalar en la clasificación para colocarte en una situación privilegiada. Tuvimos la fortuna de hacer el pleno y estamos metidos de lleno en el play off. Estos tres partidos que nos quedan son tan importantes como los que hemos jugado. Vamos a jugar dos fuera y viene el Castellón. Tenemos que ir partido a partido, no podemos pensar ahora en el Castellón porque nos debilitaríamos, pero si miramos el global, vuelven a ser nueve puntos, ojalá que repitamos resultados y hagamos de nuevo nueve puntos, pero para llegar bien al segundo, hay que hacerlo bien en Melilla. Si lo hacemos bien iremos al parón de Navidad en una muy buena posición, aunque eso no te garantice nada. Si podemos estar desde ya en ese objetivo, mucho mejor", expuso.