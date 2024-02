Iván Ania, sobre el Linares - Córdoba CF: "No es un partido más"

Iván Ania, técnico del Córdoba CF, es consciente de que la visita al Linares no es una más para su equipo, necesitado de un triunfo para enderezar su rumbo en una segunda vuelta que no ha arrancado de la mejor manera posible, con dos empates consecutivos.

"Espero un partido en el que ellos saldrán a máxima intensidad. Para ellos es importantísimo, por lo que me han hecho sentir esta semana. No es un partido más. Si vamos con esa mentalidad, no nos va a dar, tenemos que afrontarlo igual que ellos. El partido que hicieron en Valdebebas seguro que les dará confianza porque estuvieron muy bien. Venían además de ganar al Mérida y es un equipo que con la gente nueva va a crecer y que nos pondrá las cosas difíciles. Es un campo en el que se darán muchas situaciones de área y ahí es complicado", avisó el técnico del CCF a los suyos.

Ania insistió en los peligros de un equipo instalado en la zona baja pero con dinámica positiva y en busca de la remontada: "El Linares es un equipo que se ha reforzado bien, han firmado jugadores como Álvaro Vázquez, Carnicer o Gaspar Panadero. Yo soy partido de hacer pocos movimientos porque queda una vuelta y eso requiere un periodo de adaptación, pero seguro que van a crecer".

Aunque tiene la mente enfocada al 100% en el partido de Linarejos, el técnico blanquiverde hizo también un balance de lo que ha sido el mercado de fichajes de enero para su equipo. "Es lo que buscábamos, un central y un extremo. Llegaron en el último momento pero creo que nos van a ayudar, suben el nivel del equipo y de competencia. Son dos muy buenos fichajes. José nos aportará desde su experiencia, buena salida de balón y un jugador que juega muy concentrado. Leiva es desequilibrio, uno contra uno. Son dos jugadores que, además de sumar en número, nos van a aportar también desde lo futbolístico", apuntó el asturiano.

Su satisfacción es tal, o al menos así lo aseguró, que no echó en falta un tercer refuerzo. "Tengo dos delanteros muy buenos y con ellos voy a muerte. Toril y Casas tienen una actitud buenísima en entrenamientos y partidos. Tienen gol y el trabajo que hacen es para estar muy contentos con ellos. Hemos traído lo que queríamos, porque necesitábamos un central y un extremo para tener más posibilidades", apuntó.

El técnico analizó el fichaje de Leiva, futbolista al que conoce muy bien tras tenerlo en el Algeciras y dejó una reflexión interesante: "Le he hecho ver que tiene que hacer autocrítica porque muchas veces cuando no juegas echas la culpa a los demás. No sé el motivo por el que no ha jugado en el Castilla y en el Osasuna, pero él es el primer interesado en hacerlo bien y en buscar el motivo de que se cortara su progresión. Seguramente él también tenga parte de culpa y si es capaz de hacer autocrítica, eso le ayudará a crecer".

Sobre su versatilidad, Ania está convencido de que "puede jugar como extremo en las dos bandas". "A todos los extremos ahora les gusta jugar a pie cambiado. Leiva es muy parecido a Carracedo. En el Algeciras lo utilicé más en la izquierda, pero cuando jugó en derecha también es capaz de desbordar por fuera. Por sus condiciones, puede jugar en las dos bandas indistintamente. Sé lo que puede dar, porque cuando lo has demostrado alguna vez es porque lo llevas dentro y eso es lo que intentaremos sacarle", añadió.

Isma Ruiz y el peso la lógica

De cara al duelo en Linares, Iván Ania repasó también las bajas con las que contará, confirmando la lógica ausencia de un Isma Ruiz al que prefiere no exponer, pues todavía está lejos de recuperarse bien de su lesión muscular. "Isma Ruiz no está. Lo queremos tener para un tiempo largo, no para un partido. Podría forzar pero el riesgo a correr en relación al beneficio sería mínimo. Tenemos a Sala, Diarra y viene Marc Esteban, del filial", desveló el ovetense.

El Córdoba, además, apurará los plazos para ver si puede contar con José Antonio Martínez, pendiente de recibir la documentación que ratifique su inscripción. "Estamos pendientes, aunque todavía no ha llegado, pero no quiere decir que en cualquier momento pueda llegar. Si tuviera el transfer sí entraría en convocatoria. A pesar de que viene sin competir por un tiempo, se ha mantenido en forma con un entrenador personal y le he visto bien. Si tenemos la posibilidad por tema de ficha, lo llevaré convocado", explicó Ania.