Iván Ania: "La única presión que puedo sentir es la de los resultados"

"No pensamos atrás, pensamos en adelante y en el Linares". Iván Ania tiene claro que la mirada está puesta en el compromiso que disputará el Córdoba CF este sábado ante el cuadro linarense, con la intención de volver a la senda del triunfo tras el revés sufrido en San Fernando. De vuelta a El Arcángel tras dos salidas fuera seguidas y con tres puntos de nueve posibles en su casillero, los blanquiverdes lucharán por conseguir su primera victoria en casa tras caer en el debut inaugural ante el Ibiza.

"Hemos cosechado dos derrotas en tres partidos, pero nos quedamos con las circunstancias de cómo se dieron las derrotas y cómo cosechamos la victoria en Murcia", expuso el técnico ovetense. Además, añadió que "en San Fernando, once contra once estábamos siendo superiores y nos hizo más daño el gol que la expulsión. Nos penalizó ponernos por detrás en el marcador", comentó un Iván Ania que solo mira "atrás para corregir y para mirar con optimismo al futuro".

Sobre el rival, apuntó el técnico del Córdoba CF que es "un equipo al que nos enfrentamos en el último partido de pretemporada y mantuvo la base ante el Mérida, y después cambio la zona defensiva. En ese sentido, ha cambiado a gente y ha mejorado defensivamente". "Luego tenemos que tener claro que no tiene nada que ver el Linares de pretemporada, que tenía bajas como Duarte u otros centrales, había llegado Pepe Mena pocos días antes y han tenido un mes más para acoplarse", señaló.

Tras ver los tres partidos de liga disputados y "en directo ante el Castilla donde consiguió una victoria importante", Ania destacó que el Linares es "un equipo que ha evolucionado, que ha mejorado y que nos pondrá las cosas difíciles". "Es un rival complicado con jugadores de nivel, con laterales que se incorporan, con velocidad en banda, con delanteros con Samu Corral o Hugo Diaz, que pueden jugar incluso los dos juntos", apuntó. "Los conocemos bien, igual que ellos a nosotros. Es difícil sorprender y necesitaremos estar en nuestra mejor versión", señaló.

"Más concentración y tensión" a balón parado

En cuanto a los problemas con los goles encajados, Iván Ania destacó que lo vieron "en el video". "De los siete goles en contra, que son muchos en tres jornadas, hemos encajado cuatro a balón parado y los otros tres de consecuencia de saques de banda y terminan en gol", reconoció el ovetense. Además, añadió que tienen que "tener más concentración y tensión". "Hay que vivir cada falta o córner como si fuera el último del partido, pero no podemos crear una psicosis ni ponernos a temblar. Somos conscientes de que tenemos que mejorar en ese aspecto", comentó un preparador del Córdoba CF que también dejó claro que los cambios en el once inicial no van "en función del balón parado".

Sobre las ausencias que le dejan una plantilla de 18 jugadores del primer equipo, la baja de Kike Márquez es "importante" porque es "un jugador que es nuestro capitán, lo que significa para el grupo y para la influencia en el juego". "Tenemos que incluir la baja de Adri y luego Recio, que no está disponible", apuntó. Por ello, tirará "de jugadores del filial para suplir esas bajas porque cuantos más seamos y estén disponibles seremos mejor".

Ante la baja por tercera jornada seguida de Recio, Iván Ania pensó que sería "algo menor". "Es un problema en el tendón de Aquiles y no queremos dar pasos atrás. Ya está participando en el campo con Eu y en breve estará disponible, pero no queremos cometer el error de apurarlo y que pueda retroceder. Necesitamos que esté disponible cuanto antes por su fútbol y experiencia".

"Siento exigencia como la hay en todos los lados"

Sobre el compromiso de este sábado ante el Linares y la presencia de seguidores en El Arcángel, Iván Ania indicó que habrá "un buen ambiente". "El primer día ya lo hubo, a pesar de ser pleno verano y del horario y en este partido creo que si no es parecido será incluso mejor", comentó un técnico ovetense que espera "brindar la victoria a la afición para coger confianza y para afrontar este primer tramo de liga con garantías".

Tras conseguir un triunfo en tres jornadas, Iván Ania expuso que no siente "presión". "Siento exigencia como la hay en todos los lados. La presión es la que cada uno se ponga. Hay gente que le viene bien para estar activado y concentrado, pero realmente la única presión que puedo sentir es la de los resultados porque vivimos de los resultados", apuntó. "El tener detrás una masa social amplia y una afición de las más grandes de la categoría es una bendición. Hay exigencia en Córdoba, pero la hay en todos los sitios", remarcó el preparador ovetense.