Iván Ania hace autocrítica y reconoce que el Córdoba CF "empeoró" con el cambio de sistema

El Córdoba CF cosechó una derrota este sábado ante el Sevilla Atlético en el Estadio Jesús Navas. Iván Ania, a la conclusión del partido, se mostró autocrítico incluso consigo mismo y reconoció que se equivocó al cambiar de dibujo en la recta final del pleito, ya que "el equipo empeoró, encajamos el segundo gol y pasamos de dominar a ser dominados".

Sin apenas tiempo de recuperación tras el partido del viernes ante el Cádiz, Iván Ania apostó por un once completamente diferente y en el que dio galones a los jugadores del filial que entrenan a sus órdenes. "El resultado no es bueno porque hemos perdido, pero he visto cosas en los chavales que me han gustado", apuntó el preparador ovetense de inicio sobre la valoración del pleito ante el filial hispalense.

"Nos costó entrar al partido porque en la primera parte íbamos desajustados a la presión alta y nos hacían correr mucho", afirmó Iván Ania sobre el comienzo de un envite que se le puso de cara a los locales con el tanto de Isaac a los nueve minutos de juego. Sin embargo, como reconoció el preparador del Córdoba CF, "a la medida que pasaban los minutos, fuimos cogiendo el orden, terminamos bastante bien la primera parte y tuvimos la oportunidad del penalti que fallamos".

Por otro lado, Ania comentó que "en la segunda parte estuvimos mucho mejor y tuvimos mucho tiempo con el dominio de la pelota". Además, apuntó que sometieron "al rival" y consiguieron "el empate" por medio de Óscar Jiménez y antes de este tanto les anularon "un gol (a Mati Barboza) que no sabemos si fue legal o no".

Con el empate en el marcador, Iván Ania movió el banquillo y dio entrada a Álex Jiménez, Simo, Casas y Calderón. "Luego con los cambios quise probar un 4-4-2 con dos puntas", pero la jugada no salió como esperaba al preparador ovetense. La apuesta por el delantero rambleño y Óscar Jiménez arriba no convenció al técnico del Córdoba CF, ya que "en vez de mejorar, el equipo empeoró".

"Estábamos bien en ese momento y ahí (con los cambios) el equipo empeoró, encajamos el segundo gol y pasamos de dominar a ser dominados", concluyó un Iván Ania que hizo autocrítica sobre el cambio de un sistema que no aportó lo deseado en el tramo final de una contienda que acabó con la victoria del Sevilla Atlético ante los blanquiverdes.