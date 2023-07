La clave de Iván Ania para que el Córdoba CF luche por el ascenso a Segunda División: los extremos

"¿Sabéis por qué subió el Racing Ferrol a Segunda? Porque tenía a dos balas en las bandas, Héber y Carlos Vicente. Fueron las claves totalmente". Esas fueron las palabras que Iván Ania soltó en mitad del entrenamiento matinal de este viernes a sus jugadores. Sin tapujos, el técnico del Córdoba CF mandó un mensaje claro a los suyos, quienes deben focalizar el estilo de juego en la verticalidad por los costados si quieren aspirar a lo máximo en la exigente Primera Federación.

El enorme papel que hizo el Racing Ferrol la pasada campaña que culminó con su ascenso a Segunda División siendo el líder del Grupo I con un total 75 puntos es el ejemplo que quiere seguir el entrenador asturiano en el Córdoba. Sobre todo por el protagonismo que sus dos extremos titulares tuvieron en el juego del cuadro gallego. "Dos balas" muy verticales y desequilibrantes que además dejaron buenos registros goleadores: Héber cinco tantos en 37 encuentros y Carlos Vicente ocho en 38 jornadas.

Ese papel es el que deberán asumir los jugadores de banda del Córdoba CF. Tras la marcha de Canario al Cornellá después de que la entidad blanquiverde le rescindiera el contrato, Iván Ania tiene a disposición a tres extremos en el primer equipo. Por la derecha está únicamente Christian Carracedo, que llegó el verano de 2022 al club y fue un fijo en el esquema de Germán Crespo y de Manuel Mosquera posteriormente.

Pese a su buen hacer en la primera mitad del curso, el rendimiento de Carracedo se vino abajo en la segunda vuelta al igual que el del resto del equipo, pero jugó 36 encuentros, anotó dos goles e hizo seis asistencias. De momento no tiene competencia en su banda, pues el Córdoba está buscando en el mercado de fichajes un sustituto a Canario, que llegó el pasado invierno para hacerle competencia y acabó siendo un auténtico fiasco.

En la banda izquierda la rivalidad está más que clara. La responsabilidad recaerá sobre un muy conocido Simo y sobre Adilson, nueva incorporación para la 2023-2024 procedente del Badajoz, equipo en el que estuvo las dos últimas temporadas compitiendo en Primera RFEF con grandes números: en la 22-23 jugó 36 partidos e hizo siete goles y tres asistencias.

Por su parte, el hispano-marroquí cumplirá su tercer curso como blanquiverde después de ser clave en el ascenso desde la Segunda RFEF y la temporada pasada cuajar actuaciones descafeinadas y en global poco exigentes para lo demostrado un año antes. Pese a ello, sus números en la 22-23 no fueron nada malos: 36 partidos jugados y siete goles en competición liguera.

La idea de Iván Ania es que, por ahora y a falta de un nuevo fichaje que pueda desenvolverse en el extremo derecho, Carracedo, Simo y Adilson sean piezas fundamentales en el juego blanquiverde. De hecho, en el entrenamiento de este viernes los tres han sido los protagonistas junto a Rubén García, que desde el filial está a las órdenes del asturiano completando la pretemporada como extremo derecho ante la falta de fichajes en la primera plantilla.

Y es que el entrenamiento que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva lo centró Ania en la superioridad por banda, la verticalidad y la precisión en el último pase desde línea de fondo y en carrera hacia el área. Ejercicios de cuatro contra dos con superioridad por banda en los que los cuatro extremos fueron los protagonistas e intentaron sorprender a Ania y al resto de compañeros tomando las mejores decisiones en cada jugada. Rubén García asumió los mismo galones que los del primer equipo y dejó buenos destellos de calidad.

Durante el posterior partidillo que realizaron a medio campo once contra once más un jugador comodín para crear superioridad en la salida de balón, el técnico cordobesista recordó a los suyos que, pese a que el juego por las bandas quiere que sea la clave para hacer goles, no deben tener "prisa para llevar el balón a los extremos".

Casi superada la tercera semana de pretemporada, el esquema de Iván Ania cada vez está más claro: los extremos son el motor fundamental de la maquinaria. Ejemplo de ello es que quiere repetir con el Córdoba CF el ascenso que logró el curso pasado un Racing Ferrol que no era favorito a principios de temporada, pero que arrasó en la categoría centrando su juego en las verticalidad por banda. De momento es el aspecto más trabajado por el asturiano en la pretemporada junto a la salida de balón desde atrás.