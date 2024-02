Iván Ania, antes del Córdoba CF - Melilla: "La presión en este partido la tenemos nosotros"

Iván Ania no quiere ni un atisbo de relajación en su equipo antes de recibir al Melilla. El técnico asturiano sabe de la oportunidad que tienen los suyos de asentar su buen momento de forma si ganan al conjunto norteafricano, pero tampoco es ajeno a la obligación que todo el mundo pone del lado del Córdoba CF al enfrentarse a un rival en serio riesgo de perder la categoría.

"Está claro que la presión en este partido la tenemos nosotros. El otro día en Ceuta la presión estaba compartida porque ellos también quieren meterse arriba y son un equipo importante de la categoría. Cuando jugamos en casa, venga quien venga, tenemos siempre la presión de tener que ganar. No se puede mirar la clasificación, porque eso te lleva a engaño, pero en este tipo de partidos tienes dos posibilidades: tener miedo a perder o tener la ambición de querer ganar. Cuando vienen equipos que están en la zona baja temen que la podamos liar; yo soy del pensamiento contrario, de ir a ganar y someter al rival", expresó el técnico sobre el duelo ante los melillenses.

En su análisis de lo que será el partido, Ania fue sincero al asegurar que espera un partido muy diferente del que se vivió en el Álvarez Claro, con una contienda más igualada y resuelta por la mínima. "Tienen jugadores distintos, porque en el mercado de invierno han hecho muchos fichajes, y otros se han ido. Tienen las bajas de Siddiki y Bandaogo y entiendo que, por nombres, no será un partido parecido al de la primera vuelta. Por planteamiento, aquel partido estuvo muy condicionado por el estado del césped, para ambos equipos. Nos costó adaptarnos y sacar el partido adelante. No sé lo que nos vamos a encontrar; hay veces que el rival viene a meterse atrás y otras en las que nosotros los sometemos, pero tenemos que estar preparados para todo, tanto si nos igualan y nos presionan, como si se meten atrás y nos esperan", indicó el ovetense.

Ania insistió en que su equipo se debe preparar para cualquier planteamiento del rival y tener alternativas en cualquier escenario: "No sé lo que nos vamos a encontrar, pero es casi mejor no saberlo y así estar concentrado y pendiente a todo. Sabemos que va a ser un partido difícil. Si miramos la clasificación nos vamos a equivocar. Ellos han mejorado mucho y desde el mercado de invierno están teniendo mejores resultados. Sus resultados desde que nos enfrentamos allí son buenos: han ganado al Ceuta y al Málaga, más allá de que lo hicieran en su estadio. El otro día tropezaron con el Alcoyano pero fuera de juego también han ganado en Granada. Tengo claro que será un partido difícil y en el que no nos van a regalar nada, más allá de su planteamiento".

Para facilitar ese camino hacia la victoria, Ania sabe que golpear primero puede ser clave: "Para nosotros, sobre todo en casa, es muy importante el poder adelantarnos en el marcador porque entonces somos un equipo mucho más dominador y que juega con más tranquilidad. Cuando pasan los minutos y el marcador es igualado o adverso, nos empiezan a entrar las prisas y a jugar a lo que no debemos. Ya lo hemos visto en algunos partidos como local, que cada minuto que pasa es una victoria para el rival y a nosotros nos provoca el tomar malas decisiones. Es importante adelantarnos y poder marcar nosotros el ritmo del partido".

Ambición desde el partido a partido

Cuestionado por el objetivo al que Iván Ania mira, con su equipo a caballo entre los dos primeros y los perseguidores y aspirante al play off, el técnico se mostró centrado en el presente. "No miro más allá del siguiente partido, de ganarlo. Es cierto que ahora mismo, lo que no ha sido habitual en la primera vuelta, que es que los dos primeros pinchen, ha pasado en dos semanas consecutivas. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y si eso sirve para recortar puntos con los de arriba, mucho mejor. El partido del otro día era muy importante porque con una victoria afianzábamos la tercera posición. No pudo ser y el punto deja todo un poco igual, pero tenemos que ser ambiciosos y pensar siempre en intentar alcanzar los que tenemos por delante. No debemos tener miedo a perder nuestra ventaja y sí ser ambiciosos y mirar hacia arriba", apuntó.