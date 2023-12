Iván Ania, tras el Atlético Baleares - Córdoba CF: "Ha sido un querer y no poder"

El Córdoba CF no pasó del empate en casa del Atlético Baleares (0-0) y tuvo que conformarse con un marcador sin goles. Un resultado que acaba con la dinámica blanquiverde de cinco victorias consecutivas y que, como indicó Iván Ania en la rueda de prensa del Estadio Balear, deja a los suyos "cabizbajos" porque fueron "dominadores", pero sin "acierto en las ocasiones ni finos en la circulación en el área rival" de un cuadro local que "va a más" y que "está creciendo".

"Ha sido un partido complicado contra un equipo que desde el inicio estuvo en un bloque muy bajo acumulando muchísima gente por detrás del balón y, cuando estuvo con uno menos, mucho más. Cuando estábamos 11 contra 11, intentaban contraatacar y salir un poco, pero una vez que se quedan con uno menos, fue muy difícil", analizó el técnico del Córdoba CF sobre el choque y la expulsión de David Rodríguez en el minuto 30.

Pese a que los baleares se quedaron con uno menos sobre el verde, para Ania la expulsión "condicionó el partido totalmente" y, más que beneficiar a los cordobeses, les "perjudicó" porque el conjunto local "ya no buscaba ni siquiera el contragolpe, sino defender y despejar". Así lo explicó el asturiano, quien admitió que los suyos "no estuvieron finos en la circulación" en un transcurso de partido que no esperaba "por parte de ninguno de los dos equipos".

Y es que Ania hizo hincapié en que no esperaba al Atlético Baleares "tan replegado en su propio campo". En palabras del entrenador, "ha sido un querer y no poder" del Córdoba ante "un ejercicio de resistencia" del rival que finalmente se saldó con empate. "Fuimos superiores, pero no capaces de hacer ese gol que nos hubiese permitido que ellos se abrieran mucho más y poder crear más ocasiones", añadió el técnico cordobesista, quien lamentó que a los suyos les faltara "ritmo para desajustar y encontrar los espacios" en la zaga local.

"Metimos gente con mejor pie para tener una circulación más fluida y un mejor disparo, como Álex Sala de central para ver si podía finalizar alguna acción -con un tiro lejano-. Tuvimos que modificar cosas sobre la marcha buscando esas superioridades, no numéricas, sino posicionales porque ellos acumulaban a muchos hombres en zona de balón", explicó Ania sobre su estrategia con los cambios en la segunda mitad.

Con las sustituciones, el técnico asturiano admitió que había asumido "un riesgo muy alto" al meter a "jugadores muy de ataque". Un plan que se le desbarató con la expulsión de Calderón por roja directa tras agredir a un rival en el tramo final de partido. "Cuando sucede la expulsión tengo que meter un defensor más porque tan importante como ganar es que no te ganen", comentó sobre la entrada de Iván Rodríguez al terreno de juego.

De hecho, Ania lamentó que en esos últimos minutos de juego los rivales "estuvieron a punto de hacer gol", sobre todo tras la acción individual del excordobesista Armando Shashoua ante la que estuvo "muy acertado Carlos Marín". Acerca de la roja directa que vio Calderón, además de la amarilla en el 52', el técnico blanquiverdes admitió que no vio la jugaba, pero lamentó perder a "un jugador muy importante" para, al menos, los dos próximos choques ligueros: "Debemos de manejar mejor esas situaciones", añadió.

A pesar de terminar el 2023 con un empate ante uno de los peores clasificados del Grupo 2 de la Primera Federación, el entrenador del Córdoba CF destacó que terminan el año "en puestos de play off" y con el equipo "en línea de menos a más". Y es que Ania señaló que, si el CCF termina la primera vuelta "con 39 puntos, serían muy buenos registros". Para ello los blanquiverdes deberán ganar su próximo compromiso liguero, el del próximo 4 de enero ante el Real Madrid Castilla (El Arcángel, 21:00). Un choque que para el asturiano es "el más difícil de la temporada".