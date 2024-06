Isma Ruiz y Diarra, la dupla (casi) infalible del Córdoba CF

El inicio del play off de ascenso a Segunda División, con victoria del Córdoba CF en el feudo de la Ponferradina, significó para los blanquiverdes la constatación de que han llegado al momento más importante de la temporada en gran forma y con las garantías suficientes para luchar hasta el final por el ascenso de categoría. La trabajada victoria que consiguió el equipo de Iván Ania en El Toralín tuvo a Albarrán como protagonista por su gol, pero se cimentó -una vez más- sobre el impecable trabajo en la medular que desempeñaron Isma Ruiz y Diarra.

Tanto el volante granadino como el maliense fueron dos de los hombres más destacados de su equipo, en labores menos lucidas que en otras ocasiones pero fundamentales para sacar adelante un partido que la Ponferradina llevó al extremo en el apartado físico, sin conseguir pese a sus intentos doblegar la fortaleza del centro del campo del Córdoba CF, formado por una pareja de un nivel al alcance de muy pocos equipos en esta Primera Federación.

Con Diarra atosigando a los rivales en la presión y repitiendo esfuerzos defensivos hasta que fue sustituido en el minuto 84 de partido, Isma Ruiz aportó salida de balón ágil al equipo, en pocos toques y con acertadas conducciones. El granadino, además, fue creciendo físicamente en el partido hasta hacerse con la manija del centro del campo, mostrando un estado de forma excepcional y completando los 90 minutos con un despliegue de fuerza sin parangón en la Ponferradina, que vio como la dupla del Córdoba CF maniataba sus intentos de crear fútbol en el centro del campo, con Clavería desaparecido y James Igbekeme perdedor de prácticamente todos los duelos individuales en los que entró en liza con los centrocampistas del conjunto cordobesista.

Una pareja sinónimo de garantía para el Córdoba CF

El buen hacer de Diarra e Isma Ruiz en el primer partido del play off de ascenso a Segunda División quedó patente a simple vista, pero no es algo que pille a nadie por sorpresa. Y es que los números que acumula el equipo cuando ambos parten de inicio son apabullantes. Con ambos en el once inicial, el Córdoba CF ha conseguida 11 victorias, cuatro empates y una sola derrota en los 16 partidos en que han compartido titularidad en la medular.

Unos datos que hablan bien a las claras de la eficacia de una pareja que tardó lo suyo en consolidarse, pues Isma Ruiz tuvo que esperar su primera titularidad hasta la jornada 8, en la que el equipo se impuso al Mérida en El Arcángel. A partir de esa semana, Iván Ania apostó por consolidar dicha dupla en el centro del campo, relegando a un Álex Sala que en el primer mes y medio de la competición se había ganado con brillantez el puesto junto a Diarra. A partir de ese momento, las victorias fueron cayendo una tras otra, salpicadas con algún empate en el camino y emborronadas por un único tachón, el tropiezo cosechado en El Arcángel ante el Real Madrid Castilla en la jornada 18 de liga.

El sobresaliente rendimiento como pareja de Isma Ruiz y Diarra ha tenido un peso importantísimo en la gran temporada del Córdoba CF y también encuentra su reflejo en las estadísticas individuales. El granadino brilla más en las acciones defensivas, aunque también ha aportado un gol al equipo, logrado en la visita del Ceuta a El Arcángel. El maliense, por su parte, tiene unos números envidiables para un centrocampista, pues ha repartido cinco asistencias en el presente curso y ha puesto su firma en otras cinco dianas.

Con Recio y Álex Sala como secundarios de lujo para completar la línea sin duda más sólida del equipo, el Córdoba CF sigue apoyándose en el poderío físico y la calidad futbolística de Isma Ruiz y Diarra para caminar con paso firme hacia el ascenso a Segunda División.