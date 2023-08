El Ibiza completa su plantilla antes de medirse al Córdoba CF

Cupo cubierto antes de medirse al Córdoba CF este domingo en El Arcángel. El Ibiza, que ha sido un gran agitador del mercado en este verano, completó su renovada plantilla con la incorporación del extremo Patrick Soko, que llega en calidad de cedido por el Huesca. De este modo, tras anunciar el pasado martes a Neskes, Guillermo Fernández Romo ya tiene todas las piezas de un plantel que debe pelear por recuperar su plaza en el fútbol profesional.

Serge Patrick Njoh Soko (Douala, 1997) es un futbolista camerunés de 25 años que juega como extremo derecho, aunque puede jugar por el flanco izquierdo también. Comenzó a jugar al fútbol en diferentes clubes de su país antes de poner rumbo a República Dominicana, donde firmó por el Cibao FC en la 2016-2017. Las siguientes temporadas jugó para tres clubes mexicanos: Atlas Guadalajara (2017 a 2019); CF Atlante (2019); y CD Mineros de Zacatecas (2020).

Con 22 años se unió al Racing de Santander (2020-2021), club en el que estuvo dos temporadas y con el que consiguió un ascenso a Segunda División antes de marcharse al club del que procede, la SD Huesca, donde ha disputado la última temporada en esta misma categoría. Junto a Neskes, fichaje cerrado el pasado martes, el Ibiza completa una plantilla en la que solo mantiene a Joseda y Suleyman del curso pasado.

Durante la presentación, Amadeo Salvo, presidente de la entidad ibicenca, aseguró que tienen "experiencia en ascensos y esa es la clave". Además, indicó que "con un descenso se pasa mal, pero ya estamos limpios, estamos con ilusión y vamos a tener un gran año". Eso sí, el máximo dirigente del club balear no quiso hablar de ascenso: "Sería hacerle un flaco favor al club". No obstante, apuntó que son "ambiciosos" y quieren "lo máximo, pero a veces se puede y otras no".

Para pelear por lo máximo, el Ibiza ha hecho una plantilla totalmente nueva y ha sido el gran agitador de un mercado que acabará el próximo viernes 1 de septiembre. Con un total de 22 fichajes realizados, los ibicencos se presentan en Córdoba con el cupo de fichas libres ya ocupado y sin firmar finalmente a otro delantero que compita con Obolskiy, exjugador de la Cultural y Deportiva Leonesa el curso pasado.

Para este primer compromiso liguero, el Ibiza contará con la baja de Joseda, que sigue recuperándose de una lesión del curso pasado. Con un equipo nuevo, Guillermo Fernández Romo cuenta con jugadores de gran experiencia como Fausto Tienza y Escassi. A pesar de realizar una pretemporada irregular, los ibicencos son uno de los claros candidatos a luchar por el mismo objetivo que un Córdoba CF que quiere dar primero en El Arcángel.