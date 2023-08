Kike Márquez: "Estoy feliz de seguir en el Córdoba CF y espero dar a la gente lo que quieren de mí"

"Con mucha responsabilidad e ilusión". Kike Márquez acepta el reto de portar el brazalete del Córdoba CF, aunque era "una cosa que no tenía en mente por lo que pasó el año pasado" y que le hizo "pensar en salir" este verano de seguir de blanquiverde. Sin embargo, el de Sanlúcar de Barrameda afronta el reto que tiene por delante y desea "subir e ir a las Tendillas con Casas para poner la bufanda" al Gran Capitán.

Lo primero que hizo Kike Márquez fue dar "las gracias" a sus compañeros "por confiar y por ver en mí a una persona que les puedo ayudar". "Todos somos uno y estoy súper contento y orgulloso de llevar el brazalete de un club como el Córdoba CF", lo que implica también "mucha responsabilidad e ilusión". Además, la elección de la capitanía fue "algo sencillo y natural". El vestuario votó y el cuerpo técnico eligió que Adri Castellano fuera el quinto capitán.

A pesar de la duda inicial, Kike Márquez reconoció que no le sorprende porque "por la veteranía y porque te van conociendo los compañeros, pues sabes que les puedes ayudar en el día a día". "Tenemos una plantilla joven, pero ha llegado ahora una persona como Recio que nos dará experiencia en el grupo", expuso el mediapunta gaditano. Además, incidió que los veteranos son "las personas que tenemos que ayudar a los jóvenes porque el fútbol lo tienen todos y todos los que han venido tienen ilusión tremenda".

Sin presencia entre los capitanes de Antonio Casas, con tres temporadas en el club y de la ciudad, Kike Márquez expuso que el delantero rambleño le confesó que "no le importaba, pero como cordobés sueña con subir a las Tendillas y ojalá pueda poner esa bufanda porque yo estaría muy contento por él y por el Córdoba CF".

Aunque arranca una nueva temporada, las críticas a Kike Márquez por su elección como capitán siguieron su curso por un sector de la afición cordobesista: "Si te digo que no he visto redes sociales, te mentiría. Me intento alejar de ello y me quedo con los mensajes de ánimo que me dan". "Me dedico a darle esa importancia a los que me han apoyado y se sientan orgullosos de los que estamos", apuntó el gaditano.

No es una cosa nueva que le haya pasado a lo largo de su carrera, como confesó en sala de prensa este jueves, por lo que dijo que es "de las personas que me tienen que conocer". "El físico no lo puedo cambiar y mucha gente me tacha por esa imagen, de serio, de chulo... que pone una barrera con esa persona. Soy bastante cercano, trato a la gente súper bien y les doy el cariño que necesitan. Me tienen que conocer no solo en un día", comentó el de Sanlúcar de Barrameda.

Todas las críticas recibidas el curso pasado hizo que Kike Márquez no dudase, pero si pensase en salir este verano: "Te diría que ha sido la peor etapa de mi vida desde que tengo uso de razón. Es el momento más triste y he pasado un verano en el que le he dado muchas vueltas a la cabeza". "Siempre estuvo en manos del club y no puse ningún impedimento y a lo mejor también era bueno para mí", comentó el de Sanlúcar de Barrameda.

Pese a las ofertas de Ceuta y Real Murcia, el gaditano decidió seguir y señaló que llegaron "nuevos jugadores, un cuerpo técnico nuevo y un grupo de trabajadores que hacen que haya buena vibra". "Estoy feliz de seguir aquí y espero darle a la gente lo que quieren de mí", confesó un Kike Márquez que debe ser un jugador diferencial en el Córdoba CF de Iván Ania.

"Si antes tenía ganas, ahora después de que mis compañeros vean en mí ese apoyo, intentaré cambiar la opinión de esas personas que no piensan bien de mí, y que mis compañeros se sientan orgullosos del grupo de capitanes", expuso un Kike Márquez que recordó también que a Javi Flores le paso "algo así parecido y lo pasó mal en el Córdoba CF, y ahora se ha ido siendo alguien súper importante y súper querido".

Sobre Javi Flores, De las Cuevas y Willy, también habló un Kike Márquez porque son "personas ejemplares, de los que he aprendido mucho". Al de Torremejía, que lucirá el brazalete también del Lugo esta temporada, ya lo tuvo de capitán el de Sanlúcar de Barrameda en el Extremadura y es "una persona que siempre tengo en mente".

"El Córdoba es un equipo histórico y con un objetivo claro"

Cuestionado por el primer partido de liga, Kike Márquez reconoció que empezar bien es "súper importante". "Ya no por cómo acabó el año pasado, si no de demostrarle al Ibiza, uno de los equipos que deben estar arriba, de que nosotros también estamos aquí", comentó el gaditano. Además, añadió que los aficionados que vayan a El Arcángel "se olvidarán del año pasado porque somos nosotros los que tenemos que alimentar cada día, y será así más fácil yendo todos de la mano".

Sobre el rival, Kike Márquez señaló que "si miras la plantilla es gente de renombre, de experiencia, pero saben que el Córdoba es un equipo histórico y con un objetivo claro como el de ellos". "Esperarán a que nos equivoquemos y nos presionarán en bloque medio, pero nosotros no tenemos que tener prisas y debemos aprovechar las ocasiones", apuntó.

También habló Kike Márquez sobre un Iván Ania que es "una persona cercana". "Ya sea jugador del primer equipo o del filial trata a todos por igual. Conmigo ha hablado y sabe lo que le puedo dar. Es inteligente, se acerca a mí, me habla de lo que él quiere y estoy súper contento tanto de él como del cuerpo técnico", reconoció el gaditano.

Tampoco quiso a entrar a valorar si la plantilla actual mejora a la del curso pasado. "Es diferente", bromeó Kike Márquez. "Llevamos un mes y medio juntos y faltan fichajes por llegar", por lo que es "complicado de responder porque no sabemos hasta dónde podemos llegar", apuntó el nuevo capitán de un Córdoba CF que buscará soluciones en ataque "con gente de banda y de segunda línea". "Somos gente que tenemos llegada, con Simo, Carra, Adilson, Diarra y yo, y tenemos que hacer goles para que no se centre en Casas o Toril", comentó el gaditano.