Gustavo Munúa: "El Córdoba CF es un buen equipo y nos va a exigir mucho"

El Real Murcia tiene los cinco sentidos en el encuentro de este sábado ante el Córdoba CF en el Enrique Roca (20:30). Gustavo Munúa destacó en sala de prensa que quieren hacer "una fortaleza" en su estadio y espera también a dar "un salto de calidad" en la cita frente a un conjunto blanquiverde que es un rival "difícil, duro y que nos va a exigir mucho".

Tras ganar en la jornada inaugural al Recreativo Granada en Los Cármenes (1-2), Gustavo Munúa expuso que son "un equipo nuevo" y tienen que tener "atención en todo, mucha concentración para dar pasitos hacia adelante". Estamos en disposición de dar ese paso para seguir creciendo y sabemos que estará nuestro público acompañando", añadió el preparador murcianista.

Munúa también destacó que debe mejorar "en las conexiones, en tener un poco más dominio del partido y en tener más iniciativa, y lo intentaremos". No obstante, enfrente estará un Córdoba CF que es "un rival difícil, duro y la pretemporada la hicieron con equipo al completo". "Son un buen equipo y nos van a exigir mucho porque se conocen", apuntó un técnico del Real Murcia que añadió también que "lo más importante es lo que podamos crecer nosotros como equipo".

Sobre las últimas incorporaciones realizadas por la entidad murciana, Munúa expuso que "hay algunos que podrán estar y otros no porque precisan un poco de adaptación y de ponerse en forma". Con un once inicial que tiene "clarísimo", el preparador del cuadro pimentonero no podrá contar con Pablo Larrea, que se sigue recuperando de unas molestias físicas.

También indicó que en la cita ante el filial granadino hubo un poco de todo a lo largo de los 90 minutos, pero "la gente que entró con piernas frescas nos dio un salto de calidad y potenció al equipo". Además, también afirmó que los seguidores murcianistas están con el equipo: "Queremos darles al equipo que se pueda conectar al aficionado y que se sientan identificados".

"Nosotros tenemos que seguir trabajando para seguir creciendo", apuntó un Munúa que reconoció también que "el equipo va con humildad y nos falta mucho, pero también nos queremos hacer fuertes en casa". "Estamos preparado para todo y sabemos la línea que queremos llevar en el partido, pero el juego pasa por diferentes fases y nos tenemos que adaptar a cada fase", señaló el preparador del Real Murcia.

"Ojalá llevemos el peso del partido, pero jugamos con un buen equipo que tiene mucha conexión entre ellos y generan muchas situaciones", expuso Munúa. También comentó que pueden llegar "a sufrir" o a sentirse "incómodos, pero el equipo está preparado para esos momentos". "Ya veremos cómo es el transcurrir del partido, pero jugamos en casa y se tiene que notar", apuntó el técnico del conjunto pimentonero.