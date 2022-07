Gudelj: "Estaba seguro de que tenía que firmar en el Córdoba CF para crecer como jugador"

El Córdoba CF, antes de arrancar este jueves los reconocimientos médicos de los jugadores, ha realizado en Grupo Pacc la rueda de prensa en la que se ha escenificado la ampliación de contrato de un Dragisa Gudelj que sigue de blanquiverde porque se siente "como en casa desde el primer día". El central neerlandés de origen serbio, que estuvo arropado por su familia en esta puesta de largo, reconoció que van "a luchar por todos los partidos".

Aunque estuvo presente en este acto Javier González Calvo, Juan Gutiérrez Juanito ejerció de maestro de ceremonias en una presentación "de una de nuestras renovaciones estrella". "Dentro de los seguros (haciendo un guiño a Grupo Pacc), Gudelj es un seguro para la defensa de nuestro equipo", reconoció el gaditano. Además, añadió que "desde el primer día que pisó los terrenos de juego de entrenamiento, vimos que acertamos de lleno".

Juanito explicó que Gudelj estaba "infravalorado en el Cádiz y vimos una oportunidad de mercado en enero, fecha complicada de hacer fichajes". Además, apuntó que tenían "un gran bloque", pero pensaban que completaría a toda la parcela defensiva, "como central, donde destaca más, pero también nos ayudó en el lateral izquierdo". "Tiene esa polivalencia y tenemos uno de los mejores centrales de la categoría", comentó el gaditano.

Ahora debe seguir dando "muchos pasos en su carrera y afianzarse con nosotros". Además, debe "tener el espíritu de saber que, si no crece con nosotros, es porque van las cosas por encima de lo esperado". "El año que viene esperamos estar en Segunda para que ese crecimiento sea junto", explicó el director deportivo del Córdoba CF.

"Estamos muy felices de poder contar con él para esta temporada y la siguiente en caso de seguir", indicó un Juanito que espera que Gudelj dé "su mejor versión en el campo". "Estamos deseando que empiece a rodar la pelota y quiero felicitarlo porque tomó la decisión correcta de seguir con nosotros", lo que le ayudará "bastante en su crecimiento".

Por su parte, Gudelj quiso dar las gracias al club "por confiar en mí; a Juanito y al presi por su confianza en mí desde el primer día; a la afición porque desde el primer día me han dado un cariño increíble que me sirvió para crecer como jugador; a mi familia, que están detrás de mí para crecer como jugador; y al Grupo Pacc por recibirme aquí en sus instalaciones".

Sobre su renovación como jugador del Córdoba CF, Gudelj explicó que fue "un poco de todo". "Desde el primer día, me sentí en casa. El cuerpo técnico me dio su confianza, me han ayudado mucho a crecer como jugador y todos los que he jugado en el estadio hubo una energía increíble", apuntó el zaguero cordobesista.

"Me llevo muchos momentos buenos del medio año que he estado aquí (fue el único fichaje del CCF en el pasado mercado invernal) y de verdad solo tengo palabras buenas del club, de la ciudad y de la gente que está aquí", apuntó un Gudelj. De hecho, añadió que "yo estaba seguro de que tenía que firmar aquí para crecer como jugador".

Cuestionado por el Grupo I de Primera RFEF, Gudelj señaló que están "en un buen grupo". "El año pasado era una buena competición y parecía fácil porque dominamos muchos partidos, pero hemos hecho un salto de nivel", comentó. Además, espera que van "a luchar todos los partidos y dar lo máximo para estar lo más arriba en la clasificación". "Es verdad que vamos a tener buenos partidos en buenos estadios y yo y todo el equipo tenemos muchas ganas de empezar", reconoció el zaguero cordobesista.

"Tenemos buen equipo"

Sobre las incorporaciones realizadas ya por la entidad blanquiverde, Gudelj señaló que se hicieron "buenos fichajes hasta ahora. Son jugadores que van a venir bien. Tenemos buen equipo y vamos a estar bien la temporada que viene". "No sé qué va a pasar más. Ahora le preguntáis a Juan (bromeó), pero estamos preparados para luchar este año en Primera RFEF", indicó el central neerlandés de origen serbio.

Por otro lado, también cree que "siempre hay espacio para mejorar y en Cádiz me faltaba confianza del club. Me sentí solo ahí y un jugador que no tiene confianza de club y del cuerpo técnico es difícil llegar a tu nivel". "Cuando llegué a Córdoba, tuve la confianza y Juanito y el presi me han ayudado a crecer como jugador. También los compañeros me han ayudado sentir como si estuviera en casa", apuntó. De hecho, considera que hay "una familia en el vestuario. Todos los jugadores ayudan a otros y eso es lo bueno del equipo, que es una familia".