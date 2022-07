Juanito: "Las decisiones, si se demoran, es porque dependemos de terceros"

Juan Gutiérrez Juanito, tras la rueda de prensa en la que se ha escenificado la ampliación de contrato de Dragisa Gudelj, también repasó la actualidad del mercado de fichajes de un Córdoba CF al que aún le faltan cuatro piezas por llegar al plantel de Germán Crespo, por lo que habrá que tirar de "paciencia". El director deportivo, que descartó a Jon Cabo, que seguirá en el Bilbao Athletic, valoró la opción de Sergio Benito para reforzar el ataque cordobesista y se mantiene a la espera por la llegada de Jorge Moreno.

"Es de sobra conocida que nos faltan jugadores por venir y en prensa han salido las posiciones que faltan por cubrir (delantero, extremo, centrocampista y defensa)", explicó un Juanito que fue claro al comentar que "las decisiones si se demoran es porque dependemos de terceros, o bien tienen que salir de su club o son cedidos porque si fuesen jugadores libres los hubiéramos firmado hace un mes".

"Nos han ofrecido a muchos jugadores y pensamos que tenemos jugadores de más calidad para firmar. Hay que tener esa paciencia para que esos jugadores se liberen para venir a Córdoba. A veces hay que saber esperar, porque esa espera hará que la calidad del jugador sea mayor", reconoció el director deportivo del Córdoba CF.

Preguntado por Jorge Moreno y Jon Cabo, Juanito explicó que son "jugadores que han gustado siempre a la dirección deportiva". El caso del central que jugó este curso en la Cultural y Deportiva Leonesa y que pertenece al Rayo Vallecano puede ser "ese central de garantías sub 23 que nos de esa calidad para el centro de la defensa", donde tienen una "garantía total" al contar con Gudelj, José Cruz y José Alonso.

"Si pensamos que el central sub 23 no es para que sea de relleno y es para que pueda ser titular, y en eso estamos con Jorge", apuntó un Juanito que maneja "otras opciones del gusto de la dirección deportiva y del entrenador". No obstante, reiteró que en este sentido dependen "de terceros" para que pueda llegar a la entidad blanquiverde.

El que no llegará al Córdoba CF será Jon Cabo que va a seguir en el Bilbao Athletic esta temporada -tenía un año más de contrato en la entidad vasca-. A pesar de ello, Juanito apuntó que manejan "otras opciones para la banda", posición en la que llegó este verano ya Christian Carracedo y se mantienen del curso pasado Simo o Adrián Fuentes.

Por otro lado, Juanito explicó que son "las dificultades lógicas de un mercado complejo que no va a velocidad grande viendo movimientos de otros equipos". "El caso de Isi (Gómez) y Gorka (Santamaría), pretendidos por nosotros y que han elegido el destino de Coruña porque van a un equipo muy grande y en ese sentido la oferta económica estaba fuera del alcance del Córdoba CF y fuera de mercado".

El plan en el mercado

"La composición de la plantilla está viva. La vertiente va cambiando según el movimiento que hagas. El fichaje de Kike Márquez nos hace pensar que dentro de la configuración el tercer delantero no es tan prioritario a la hora de firmarlo, porque tenemos a Casas, Willy, Fuentes y dos mediapuntas como Kike y De las Cuevas, con calidad suprema, y siempre tendrás un delantero en el campo", comentó Juanito. De hecho, reconoció que "muchos jugadores estarán en la grada o sin minutos".

A pesar de ello, Juanito explicó que no renuncian "a un delantero que tiene que ser de bastante calidad". "No será un delantero fijo al uso", apuntó un Juanito que reconoció que "ahora no quisiéramos hacer lo de Gorka (Santamaría). Esa ficha de delantero debe ser "de mucha calidad y Sergio Benito es un gran jugador". "Es un delantero no estático y es una opción abierta, como es ese jugador que nos puede subir de nivel, pero no estamos cerrados solo a esa opción".