Gudelj: "Vi al Córdoba CF vivo como en la primera vuelta"

El Córdoba CF empató ante el Ceuta en El Arcángel en un encuentro en el que los locales merecieron algo más, pero en el que el reparto de puntos fue el resultado final (1-1). Precisamente, uno de los protagonistas del partido, Dragisa Gudelj, hizo hincapié en la zona mixta tras el choque, en que los blanquiverdes "estuvieron todo el partido teniendo el balón y sacando muchas ocasiones" en ataque.

"Teníamos la pelota, la confianza de jugar y estuvimos todo el tiempo jugando en el campo de ellos. Yo vi al Córdoba vivo como en la primera vuelta, sacando el balón jugado desde atrás y fuerte en los duelos. Solo nos falta dar ese pasito de sacar los tres puntos y tener fe en la área de ellos", analizó el central neerlandés de origen serbio sobre el empate ante el Ceuta.

Sobre la segunda parte de los suyos, Gudelj admitió que "no notaba que en la segunda parte haya el partido hubiese empeorado con los cambios", como sí señaló Germán Crespo en la rueda de prensa previa. Y es que, el defensa hizo hincapié en que estuvieron "jugando el 90% en el campo del Ceuta", aunque asumió que a veces jugaron "con más corazón que cabeza".

Pese a que el CCF hizo "un buen partido", tuvo "la posesión" y llegó "mucho al área rival", con el empate, ahora mismo está fuera de los puestos de play off. Una posición en la tabla que el propio Gudelj desconocía al acabar el partido porque admitió que él no se fija en otros clubes, sino solo en su equipo: "Tenemos que seguir, yo creo y sé que vamos a estar en el play off, tengo mucha confianza en el cuerpo técnico y en mis compañeros", aseguró tras conocer la situación en el Grupo I de la Primera Federación.

Sobre la decisión del colegiado del encuentro de no expulsar a Rodri cuando este había visto la amarilla tras celebrar su gol frente a la grada y lanzarse contra el árbitro protestando, el central cordobesista explicó que él "no suele hablar de los árbitros", pero admitió que entiende que "es difícil pitar en El Arcángel con 10 o 15.000 personas, ya que es mucha presión".

Por último, el central del Córdoba CF habló sobre su situación en el club admitiendo que ahora mismo no está con "la cabeza fuera", sino "en el equipo", porque cuenta con "mucha confianza". Eso sí, el defensa no dudó en admitir que se encuentra "muy feliz" en un Córdoba que le ha dado mucho y que solo piensa en "ascender con el equipo y jugar en Segunda División".