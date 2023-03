Germán Crespo: "Para ser el Córdoba CF de antes debemos ser más fuertes en las dos áreas"

El Córdoba CF no pasó del reparto de puntos ante el Ceuta (1-1) en un partido en el que los blanquiverdes merecieron sacar algo más. Eso fue precisamente lo que destacó Germán Crespo en la sala de prensa posterior al choque, que "el equipo lo intentó de todas formas posibles" para llevarse el triunfo en El Arcángel a pesar de un factor que recalcó el granadino hasta en cinco ocasiones durante la rueda de prensa, que fue "el calor", y eso que ni se alcanzaron los 25 grados.

"El equipo ha respondido con el marcador en contra. Sabíamos que iba a ser un partido de transiciones y de idas y vueltas, ahí el equipo ha estado bien", precisó Germán Crespo, que señaló que la causa de que el CCF no se haya llevado la victoria fue que los suyos "no eligieron bien en los últimos metros", algo que "hace más complicado el tener ocasiones claras", pues, como añadió el entrenador, sacaron "20 o 30 centros laterales y la mayoría no se ejecutaron bien".

Además, el granadino también destacó "el regalo del gol" de los suyos con el que empezó el Ceuta adelantándose en el marcador: "El equipo en la primera parte ha tenido muchas llegadas por ambas áreas y otras en el borde del área que no han finalizado con disparo. Por ejemplo, Willy Ledesma ha recibido un par de balones que ha sacado hacia fuera...a la gente de arriba, cuando no le llegan los centros laterales en condiciones óptimas, les cuesta más", ha explicado Crespo.

El propio técnico blanquiverdes admitió que los cambios no mejoraron nada el partido, a excepción de Canario, que entró para ocupar la posición de lateral derecho por un Puga al que "se le subían los gemelos" tras el esfuerzo. Uno a uno, el granadino señaló a sus jugadores: "Caballero ha rifado dos balones en el medio, Marco Camus no ha entrado con intensidad y a Casas no le han llegado balones en las mejores condiciones".

También explicó que el cambio de Willy Ledesma fue por "cansancio" así como porque "le ha faltado frescura" cuando entró para jugar junto a Casas en la delantera, por lo que tuvo que "meter a De las Cuevas" para que jugara entre líneas. El cansancio fue también el motivo del cambio de Javi Flores, pese a que estaba "haciendo un buen partido".

"El equipo me ha transmitido muchas cosas buenas de las que hacíamos anteriormente, pero lo que marca las diferencias son las dos áreas. Ahora al equipo le está faltando esa tranquilidad en los últimos metros. El ritmo ha sido bueno, la gente se ha entregado, pero para ser el equipo de antes, debemos ser más fuertes en las dos área y tener las ideas más claras", comentó Germán Crespo.

La actitud de Rodri

El granadino también habló sobre el colegiado, Muñoz Piedra (madrileño), de quien aseguró que no fue capaz de expulsar a Rodri cuando, tras su gol, se le encaró cuando el sacó la amarilla por celebrar el tanto frente a la grada: "A Rodri solo le ha faltado pegarle, le ha metido el cuerpo y lo ha parado. Los árbitros quieren ser fuertes por la afición pero no se puede permitir ha hecho cosas para echarlo", añadió.

Con este empate, el Córdoba CF sale del play off, aunque empatado a puntos con el Celta B. Es por eso que Germán Crespo quiso enviarle un mensaje a una afición que "ha estado animando desde el minuto uno" y a la que "no se el puede pedir más": "Seguimos estando ahí, estamos empatados a puntos con el Celta B y por eso hay que intentar seguir otra jornada sin perder e ir a Algeciras a por los tres puntos", concluyó.