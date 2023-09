Givova, El Arcángel, la campaña de abonados y el 'caso Rubiales', los otros frentes abiertos del Córdoba CF

Antonio Fernández Monterrubio, más allá de hacer el balance del mercado de fichajes, también repasó los otros frentes abiertos que tiene el Córdoba CF en este arranque de temporada. Givova, la cesión de El Arcángel, la campaña de abonados y el caso Rubiales fueron los otros temas de los que no dudó en hablar el consejero delegado blanquiverde.

Sobre Givova, Antonio Fernández Monterrubio indicó que "el tema está en manos de los servicios jurídicos del club". Tras dos jornadas de liga ya disputadas, el consejero delegado señaló que las equipaciones "no la hemos recibido y quizás las podemos recibir pronto, pero hasta que estén aquí y sean chequeadas... pero estoy deseando comunicarlo".

En su último año de contrato, Fernández Monterrubio dijo que "entendemos y vamos a obligar a que cumplan su contrato, aunque sea mal". "Las camisetas no son se fabrican en un rato y de hecho hay que empezar a trabajar en la próxima temporada", apuntó el consejero delegado del Córdoba CF, que no pudo ser "más concreto" porque "la mayoría de contratos tienen cláusulas de confidencialidad y no se dónde va a terminar esto".

El 'caso Rubiales', "un espectáculo bochornoso"

Por otro lado, también fue cuestionado Antonio Fernández Monterrubio sobre el caso Rubiales: "Me parece lamentable que después de un exitazo deportivo como el conseguido por la selección femenina se hable 20 o 25 días, ya he perdido la cuenta, después de un espectáculo bochornoso que no debía haber ocurrido". "Además, a eso añadimos que en Córdoba se va a disputar el primer partido de las campeonas del mundo. Tendríamos que estar hablando de fútbol y homenajeando a estas jugadoras", apuntó el consejero delegado blanquiverde.

Preguntado por la falta de un comunicado sobre este caso, como han hecho otros clubes del fútbol español, Antonio Fernández Monterrubio comentó que "no lo hemos considerado oportuno posicionarnos públicamente sobre un tema que nos afecta indirectamente". "No es una postura de club es una postura de una sociedad que afortunadamente tiene una opinión sobre estas cuestiones", señaló el CEO cordobesista.

Cuestionado también por la campaña de abonados, que se mantiene abierta durante esta semana también, Antonio Fernández Monterrubio indicó que están "por encima de 12.600 seguidores". "Parecía difícil cuando íbamos a presentar la campaña y no tenía la experiencia anterior para saberlo, pero la gente me decía que lo íbamos a hacer".

"La afición ha respondido de forma magnífica, como lo hicieron en el partido de presentación en un viernes de agosto. Además, anunciamos el partido solo cuatro o cinco días antes y tuvo mérito", señaló Monterrubio. Además, añadió que en el encuentro ante el Ibiza hubo "una buena entrada" y se mostró "seguro" de que en el próximo "en casa con el Linares tengamos una magnífica entrada y espero contar con las camisetas de la temporada". También quiso "públicamente, y como no puede ser de otra manera, nuestro agradecimiento por la confianza a nuestros abonados".

Avances por el estadio

Por último, el consejero delegado del Córdoba CF fue preguntado por las relaciones con el Ayuntamiento para la cesión de El Arcángel. "Vamos avanzando y ha habido reuniones entre los máximos responsables de ambas entidades, y también reuniones técnicas. La próxima semana, esperamos concretar otras reuniones de aspectos técnicos no jurídicos, pero son temas complejos y cuando lo comuniquemos queremos que sea para tener algo que comunicar", apuntó el CEO cordobesista.