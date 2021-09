Germán Crespo avisa: "Si empezamos a creernos algo, nos pueden poner en nuestro sitio"

El Córdoba CF sigue con la mirada fija en el partido del domingo ante el Don Benito, en el que será su segundo choque de la temporada en El Arcángel y al que los blanquiverdes llegan enrachados tras el pleno de nueve puntos con el que han iniciado la liga. Una dinámica que Germán Crespo, su técnico, espera que continúe una semana más, aunque para ello ya avisó de que habrá que sufrir ante un Don Benito que solo ha sumado dos puntos, pero del que no se fía lo más mínimo.

"Hay equipos en la zona baja de la tabla que van a estar arriba. El Don Benito en sus dos partidos de casa ha generado bastantes ocasiones, pero le ha faltado suerte en los últimos metros. Es un equipo que va a ir para arriba, que tiene una propuesta de juego interesante. Les ha faltado gol, que es lo que marca la diferencia, pero si hubieran tenido esa suerte de adelantarse tendrían más puntos. Están abajo en la tabla, pero hemos hecho mucho hincapié en que no hay que confiarse", apuntó Germán Crespo cuando fue cuestionado por el rival de esta semana.

El técnico blanquiverde sabe perfectamente la ilusión que rodea al equipo, y cree que eso puede ser muy positivo, siempre que se mantengan los pies en el suelo dentro del vestuario. "La ilusión que tiene la gente nos va a ayudar mucho, pero tenemos que tener los pies en el suelo porque esto va a ser muy complicado. Todos los equipos vienen a intentar llevarse puntos, este campo motiva mucho. Hemos ganado tres partidos con muy buenos números, pero si empezamos a creernos algo, nos pueden poner en nuestro sitio", indicó Crespo en un aviso muy sensato para todos, jugadores y afición.

El Córdoba, además, llegará con bajas importantes, pues De las Cuevas y Javi Flores no estarán a disposición de su entrenador, algo que hará que Germán Crespo tenga que mover piezas, sin poder contar todavía con Carlos Marín y Alejandro Viedma, que están en la recta final de su recuperación. "No queremos arriesgar, queremos ir con cuidado porque llevan un periodo largo sin participar. Tanto ellos dos como Meléndez, quizás la semana que viene puedan estar con el grupo", anticipó Crespo sobre Marín y Viedma. Acerca de De las Cuevas y Flores, el entrenador dejó claro que no quieren arriesgar y serán prudentes con los tiempos de recuperación: "Lo que queremos es que mejoren y tenerlos disponibles a todos en dos o tres semanas".

Un estilo innegociable

Pese a esas ausencias con las que tendrá que lidiar el domingo, Germán Crespo tiene claro que su idea de juego es innegociable y solo se trata de buscar permutas en cada posición. "El sistema no se va a cambiar. Están saliendo las cosas bien y somos capaces de llevar al campo lo que trabajamos. Habrá cambios en la alineación por las bajas, pero en cuanto a estilo de juego, no habrá cambios", aseguró el nazarí.

Y es que Crespo tiene claro que su plantilla ofrece variantes para subsanar las bajas y seguir siendo competitivos, como ya demostraron en Coria Adrián Fuentes y Puga, las dos novedades en el once inicial que tan buen rendimiento ofrecieron. "La confección de la plantilla es muy buena y aquí no hay ni titulares ni suplentes. Vimos que ellos tenían peligro en los centros laterales y quisimos tapar un poco esas incorporaciones de sus laterales. Jugamos un poco con eso. Con Puga teníamos trabajo de ida y vuelta. Salió bien y me quedo con que luego salieron Simo y Luismi, que vienen de hacerlo bien y se quedaron fuera, y hacen lo que hacen. Eso es lo bueno que tenemos este año, que cualquier jugador está deseando de salir y sumar", apuntó el técnico blanquiverde.

Ahora, de regreso a El Arcángel, Crespo reconoció que si su equipo consigue adelantarse en el marcador, como ya sucediera ante el Cádiz B, todo será más fácil. "Desde el primer minuto se ve que el equipo se quiere adelantar en el marcador. El ambiente ayuda y hace que el jugador salga muy enchufado. Si somos capaces de pegar ese arreón y nos ponemos por delante, a los rivales el partido se les hará muy largo. Al contraataque tenemos jugadores con mucha velocidad por banda", apuntó.