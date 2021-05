Germán Crespo, técnico del Córdoba CF: "Es el partido con el que siempre he soñado"

El Córdoba CF está a un solo partido de dar por finalizada su temporada, ya sea permaneciendo en Primera RFEF o descendiendo a la cuarta categoría del fútbol español. El objetivo de mantenerse solo será posible si el Sevilla Atlético no gana en su duelo ante la Balompédica Linense y el cuadro cordobesista vence al Cádiz B. "Si nos lo dicen hace dos semanas no lo creemos, pero se está dando todo para salir al campo a hacer un buen partido y conseguir los tres puntos", ha indicado en la previa Germán Crespo.

Porque la expectación tras la victoria del Córdoba CF ante la Balona (0-5) hace que los de Germán Crespo lleguen a esta última jornada con opciones de salvar su pésima campaña. Por eso, según el entrenador granadino del CCF, los jugadores han tenido "una semana anímicamente buena" a la que se le suma la "gran dinámica que atraviesan" y que "el equipo está dando otras sensaciones y ha cogido esa confianza que le faltaba en jornadas anteriores".

De hecho, el propio técnico ha admitido que es el encuentro más importante de su vida como entrenador: "Pese a que he luchado por muchos objetivos en muchos otros equipos, he podido debutar en un club grande como el Córdoba y desde que soy entrenador es el partido con el que siempre he soñado".

Eso sí, el conjunto blanquiverde no puede fallar ante un filial gaditano que "no da un partido por perdido, como ya demostró en Sevilla, donde se llevaron los tres puntos". Según Crespo, se trata de un equipo que tiene jugadores que de cara al futuro del Cádiz van a querer continuar en el club y sumar en la primera plantilla.

El otra condicionante que debe cumplirse para que el Córdoba logre plaza en la Primera RFEF es que el Sevilla Atlético no sume los tres puntos ante la Balompédica Linense. "No me gusta estar pendiente de otros equipos, pero si llega un buen resultado en Sevilla desde la grada nos van a dar un empujón", ha apuntado el entrenador cordobesista, que se ha mostrado optimista: "La Balona va a competir el partido porque tiene que asegurar su participación en la Copa del Rey y durante la semana sus jugadores habrán podido estar más concentrados y querrán despedir la temporada con una buena jornada".

Para el CCF, el mayor atractivo será que El Arcángel podrá contar el 50% del aforo, lo que Germán Crespo considera "una motivación, y más en este año complicado" y en la última jornada. "Se ha comentado siempre la falta de afición en los partidos, ya que creo que los números hubiesen sido mejores esta temporada con público en las gradas. La del Córdoba es una afición que te lleva en volandas y al jugador le da un 200% si la afición está de su parte", señaló el técnico granadino.

Por último, Germán Crespo no se ha dejado convencer por las especulaciones sobre posibles incentivos económicos a la plantilla del Linense porque "son cosas que siempre se hablan y nunca hay pruebas", y ha destacado que el Córdoba va a salir al partido "a darlo todo para que llegue resultado".