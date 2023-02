Germán Crespo: "Estoy seguro de que vendrá una racha de ganar cuatro o cinco partidos"

Germán Crespo, técnico del Córdoba CF, se mostró convencido de que su equipo revertirá pronto la mala racha de resultados que arrastra y volverá a encadenar varias victorias consecutivas, empezando por este domingo en la visita a Unionistas de Salamanca. El preparador blanquiverde alabó además el trabajo de la dirección deportiva en el mercado de enero de fichajes y aseguró que cuenta con una plantilla "mejor".

En su primera comparecencia tras el cierre del mercado invernal, Crespo mostró sus sensaciones al respecto. "Estoy contento, porque es complicado traer jugadores de calidad pero han llegado. Son jugadores que para nuestra propuesta son muy buenos. Jugadores en banda con verticalidad, Juan que dentro del área nos va a dar mucho. Sabemos lo que conlleva un mercado invernal, que siempre es complicado, pero la dirección deportiva ha hecho un buen trabajo. Con el transcurso de las semanas se verá si hemos acertado, pero creo que hemos mejorado", apuntó el granadino.

Clave para la mejoría del grupo será la rápida adaptación de las incorporaciones, algo por lo que se muestra tranquilo: "El vestuario, como ya me pasó a mí, ayuda mucho a los nuevos. La gente veterana y los que llegaron este verano, le han abierto los brazos a los nuevos. Ahora lo que necesitamos es que cojan los automatismos y conceptos lo antes posible. Son buenos chavales y tienen ganas de hacer las cosas bien. Si juntas todo eso, va a ser más fácil su llegada al club".

El técnico, además, no escondió que tanto Marco Camus como Juan Villar están listos para jugar, pese a llevar pocos días enrolados en el club. "Son jugadores que vienen de superior categoría. Es verdad que no han tenido los minutos que ellos querían, pero en los días que han estado hemos intentado que cojan todos los conceptos. En convocatoria van a estar y seguro que los dos van a tener minutos", explicó.

El técnico granadino se mostró también aliviado por el cierre del mercado. "No queremos poner la excusa de haber perdido partidos por el mercado invernal, pero influye un poco. Gracias a Dios se ha terminado el mercado y solo se hablará de fútbol. Creo que ahí todos hemos estado inquietos, pero ahora estamos los que estamos y vamos a muerte con este club. Estoy completamente seguro de que vendrá una racha de ganar cuatro o cinco partidos para volver a pelear por ese primer puesto y para asegurar cuanto antes el play off", vaticinó.

Un rival fuerte en su feudo

Pensando ya en el partido del domingo ante Unionistas, Germán Crespo aboga por que el equipo recupere sus sensaciones lejos de El Arcángel. "Los números están ahí y los que tuvimos en casa al principio fueron muy buenos. Ahora hemos perdido ese ritmo de sumar de tres en tres, pero hay que mirar la parte buena y la mala. Fuera de casa estamos con buenos números y eso de cara a un play off me dice que competiremos bien fuera. Evidentemente tenemos que mejorar los números de casa y creo que así va a ser. Hemos perdido puntos aquí que no hemos merecido, aunque el último día sí hubo un rival superior y fue el único partido que merecimos perder", comentó.

En cuanto a Unionistas, el granadino mostró su respeto por el rival y recordó que en el Reina Sofía es un equipo que se hace fuerte. "En su campo ha sacado buenos resultados. Rivales como el Alcorcón han perdido allí. Es un equipo que compite bien y aquí ya lo vimos, pese al resultado. Apretarán mucho y su afición también anima bastante. Nosotros tenemos que intentar seguir la línea fuera de casa. Hemos perdido un partido en Alcorcón pero la idea es ser intensos, contundentes y fuertes en las acciones a balón parado, en las que tenemos que mantener la máxima concentración", avisó.