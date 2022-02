German Crespo: "Si queríamos ganar, sabíamos que había que sufrir"

El Córdoba CF no falló en su cita liguera correspondiente a la vigesimoprimera jornada del Grupo IV de Segunda RFEF. Los blanquiverdes ganaron a un Don Benito (1-2) que comenzó poniéndose por delante, pero que poco pudo hacer ante la maquinaria ofensiva del líder, que, en esta ocasión, fue determinante a balón parado. De ahí que el técnico cordobesista, Germán Crespo, catalogara este partido en la sala de prensa posterior al envite como un duelo "muy bonito".

"Ha habido dos equipos que han ido en todo momento a ganar los tres puntos, con ocasiones para ambos y donde, si queríamos ganar, sabíamos que había que sufrir y que íbamos a pasar por momentos complicados durante el partido", señaló el granadino, quien hizo hincapié en que su los suyos hicieron "un trabajo muy serio e importante". En palabras del entrenador, el Córdoba CF se puso en el estadio Vicente Sanz "el mono de trabajo ante un complicado rival".

De hecho, a Germán Crespo no le falta razón, porque el Don Benito jugó de tú a tú ante el líder inexpugnable de la clasificación y lo puso en apuros en algunos tramos del juego. Algo que al técnico blanquiverde no le sorprendió, porque, como recordó, el conjunto rojiblanco ya demostró de lo que era capaz en El Arcángel, donde cayó por un 3-2 bastante disputado, y, en esta ocasión jugando como local, tal y como dijo Germán Crespo, "también lo ha demostrado".

"Está en la zona media casi baja, pero este equipo va a salir adelante porque, los dos partidos que hemos jugado contra ellos y en otros que hemos visto, está haciendo las cosas bien, por eso le doy mucho mérito a lo conseguido", añadió el granadino sobre el rival y la reciente victoria de los suyos, que es la quinta conseguida de manera consecutiva.

Con el marcador a favor de los blanquiverdes después del tanto de Gudelj en el minuto 48, el Córdoba CF tuvo que estar muy atento para no encajar el gol del empate que deseaba un cuadro extremeño bastante insistente en la labor. "Ellos han hecho cambios ofensivos, nos han apretado arriba y hemos querido matar el partido como otras veces, que es marcando. A la contra hemos tenido ocasiones para hacer el 1-3 y cuando no lo consigues, sabes que en alguna ocasión o en alguna acción que tengan ellos corríamos el riesgo de que nos empataran. Si hubiésemos estado más acertados en esas dos o tres ocasiones que hemos tenido al final, hubiésemos sentenciado el partido", aseguró Germán Crespo.

El entrenador blanquiverde continuó explicando que, pese a que el rival tuvo en la segunda parte "cuatro o cinco ocasiones a balón parado", y que no dominaron como les hubiese gustado en ese tramo final del choque, "el Don Benito no tuvo ninguna ocasión clara en los últimos quince minutos de partido". Además, negó que los suyos hubiesen tenido en esos últimos minutos ningún tipo de "miedo escénico", pues de eso "no tendrán en la vida".

"Un equipo que está ganando todos los partidos es imposible que tenga miedo, al revés, han salido jugadores en la segunda parte como Luismi, Julio Iglesias y Antonio Casas que han querido hacer su gol y lo han intentado, mientras que en los últimos quince minutos el Don Benito apenas ha tenido ninguna ocasión", finalizó explicando el entrenador del Córdoba CF al término del choque.