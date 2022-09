Germán Crespo espera un Celta B que no esperará "a verlas venir"

El Córdoba CF viajará a Vigo este sábado con la misión de lograr el domingo tres puntos más para prolongar su idílico arranque de liga, aunque para ello tendrá que superar a un Celta B que supone una prueba de fuego para la fiabilidad de los blanquiverdes y del que Germán Crespo alaba su propuesta, muy similar a la del CCF. El técnico granadino cree que su equipo se sentirá cómodo en un partido con dos rivales que propongan fútbol, pero desconfía de la calidad de un equipo tan joven al que también le pueden penalizar los fallos porque, como bien dijo Crespo en la previa del encuentro, "la juventud se paga con errores en esta categoría".

"Vamos, como siempre, a por la victoria, sabiendo que tendremos un rival que creo que debería tener más puntos de los que tiene, porque hizo méritos para ello. Vamos con la idea de seguir en la línea en la que estamos, de ser ofensivos y de generar ocasiones. Y luego tener la efectividad que tuvimos en el partido anterior", comentó el técnico del Córdoba CF para arrancar su rueda de prensa.

El granadino cree que el domingo en Barreiro se medirán dos equipos "con la misma propuesta". "La clave del partido será esa, el equipo que pueda dominar más minutos tendrá mucho ganado", se aventuró a vaticinar, convencido de que "ese estilo de juego que tendremos enfrente nos va a beneficiar, porque es mejor que tener un rival encerrado" pese a que reconoce que las dimensiones del terreno de juego no son las que les gustaría. En ese sentido, lanzó una advertencia que puede también condicionar su once inicial: "Habrá menos espacios y costará ser verticales como solemos ser nosotros".

Al técnico del CCF se le cuestionó si medirse tan pronto a un filial con mucha calidad será bueno para aprovechar los desajustes que aún pueda sufrir, aunque no lo tiene tan claro. "Los filiales siempre son complicados. Como tengan el día... sea ahora o al final, te crean muchos problemas. Y si no tienen el día, pueden recibir una goleada. Hay que tenerle mucho respeto, pero como a todos los equipos, al principio les cuesta por la adaptación de los jugadores que llegan y el conocimiento de los automatismos, que eso tarda en todos los equipos. Lo bueno es que nosotros en estas dos jornadas hemos ganado mucho por el trabajo que traemos de la temporada pasada. A mí me gustan este tipo de partidos porque tendremos un rival que no va a esperar a verlas venir y tendremos facilidad para hacer nuestro juego", reiteró el técnico.

La presión alta, clave

Uno de los puntos más importantes para hincar el diente al rival será el de intentar provocar fallos en el conjunto vigués en la salida de balón, para lo que Germán comentó que habían trabajado especialmente "esa presión para intentar robar en bloque alto".

¿Llega como favorito el Córdoba CF por haber arrancado tan bien la competición? Para Germán Crespo, cada partido es una historia distinta: "Favoritos este año no va a haber, aunque lleguemos en dinámica positiva. Ellos deberían tener más puntos y si no los tienen es por esa juventud que tienen. Yo tengo la experiencia de que en el filial hacíamos las cosas muy bien pero al final no ganábamos. La juventud se paga con errores en esta categoría, pero en sus dos partidos han dominado y han tenido ocasiones para haber ganado".

Poco quiso desvelar el técnico en cuanto a los posibles cambios en su once inicial, aunque sí comentó que es pronto para buscar esa equilibrio de minutos entre todos los jugadores. "Solo llevamos dos jornadas y no pueden jugar todos. Cuando llevemos 13 y haya algunos jugadores con pocos minutos, pues bueno... pero ahora mismo está todo el mundo encantado por cómo estamos trabajando. Evidentemente el que no juega va a estar más cabreado, porque aquí todo el mundo quiere estar y nadie se esconde. Ojalá durante todas las semanas podamos rotar y que todos se sientan importantes, que no me faciliten el hacer la alineación. Quiero calentarme la cabeza el día de antes y saber que dejo a jugadores en el banquillo que podrían estar también en el once", comentó el granadino.