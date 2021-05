Germán Crespo redobla esfuerzos con el Córdoba CF ante el reto final

Ante el reto final. Germán Crespo redobla esfuerzos en la entidad blanquiverde. El nazarí, tras cerrar los últimos tres partidos con el primer equipo, al que no logró salvar del descenso a Segunda RFEF pese a conquistar siete puntos de nueve posibles, regresó al punto de partida, al Córdoba B. Lo hizo tras dirigir tres sesiones de trabajo esta semana con la primera plantilla. No tuvo problemas en bajar de nuevo al filial, al que ya pudo entrenar este viernes en la Ciudad Deportiva.

A la espera de saber si seguirá la próxima temporada –termina contrato este próximo 30 de junio tras firmar hace justo un año–, el granadino se ha ganado a pulso su continuidad por ser un gran hombre de club, como así lo está demostrando. Sin embargo, la decisión final tardará en llegar hasta que se produzca la reunión de la propiedad.

Mientras tanto, Crespo volvió a donde empezó todo el pasado verano. Lo tuvo muy claro desde que subió al primer equipo. Y lo pudo cumplir gracias a que el Córdoba B no pudo cerrar la segunda fase el domingo pasado tras conocerse que Antonio Moyano, ya recuperado, dio positivo en coronavirus. Ahora toca cerrar la temporada con un filial que jugará este domingo ante Los Barrios en El Arcángel (12:00). Y el último gran reto de Germán Crespo es ganar para ser campeones del subgrupo D-X.A dos bandas, el granadino reconoció que la decisión de seguir con los entrenamientos de la primera plantilla, pese a que ya terminó la competición, es "por darle continuidad al trabajo porque si no serán dos meses y medio hasta que se incorporen otra vez". Así, apuntó también que "ya el año pasado fue un parón importante por la pandemia hasta que se inició la pretemporada". Ahora se busca que los jugadores "no pierdan el ritmo ya sea para jugar en el Córdoba CF o para donde se vaya cada uno", con el único fin de que "lleguen en las mejores condiciones posibles" de cara al próximo curso.

En un gran gesto de compromiso y de humildad, Germán Crespo se sentará en el banquillo del Córdoba B ante Los Barrios para acabar la temporada. "Es el justo premio, finalizar todos juntos, los que empezamos, y esperemos que sea con una victoria para conseguir el campeonato en esta segunda fase", reconoció el preparador granadino.

El descenso del primer equipo también ha impedido que el Córdoba B dispute las eliminatorias de ascenso a Segunda RFEF. "La ilusión era máxima para competir y disputar ese play off, era el premio que merecía el equipo después de tantos meses", apuntó el técnico nazarí. De hecho, reconoció que los primeros días fueron "complicados", pero tratarán de "despedirse de la afición lo mejor que puedan". Y con un gran reto. Si el filial se deshace este domingo de Los Barrios, será campeón, al superar a un Utrera que se quedaría segundo de este subgrupo D-X. Ese triunfo, a pesar de las bajas de Juan Luna, Iván Navarro o Meléndez, será el gran premio final de Germán Crespo, que también vio cómo siete jugadores del filial subieron al primer equipo, conjunto que contó con él también en el momento más complicado de la temporada. Con un trabajo excelente, Germán Crespo aguarda con paciencia la decisión final sobre su futura continuidad en la entidad cordobesista. De momento, tiene un último reto.