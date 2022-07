Germán Crespo, un debutante con mucho en juego en Primera RFEF

El Córdoba CF logró dar el salto a Primera RFEF gracias al buen hacer de Germán Crespo al frente del banquillo. El ascenso conquistado le sirvió al técnico nazarí para sellar su renovación de forma automática. Además, en el club están muy contentos por su labor realizada desde que llegó a la entidad blanquiverde en el verano de 2020 para dirigir al filial cordobesista.

Ahora se estrena en Primera RFEF con el Córdoba CF. Javier González Calvo, en una entrevista concedida a el Día, indicó que sobre el granadino que es "un entrenador con mucho futuro, pero no podemos estar hipotecando al club. Estamos en unas divisiones que no se pueden hacer contratos de cinco o seis años porque no se sabe que puede pasar al año siguiente".

Con los reconocimientos médicos listos para este jueves y viernes y la primera sesión de trabajo para el próximo lunes 11, Germán Crespo arranca una campaña importante en su carrera en los banquillos, en los que estuvo al frente de equipos como el Huétor Tajar, el Real Jaén o el Lincoln Reds gibraltareño. Con su ascenso al primer equipo blanquiverde en abril de 2021, daba el salto al primer equipo cordobesista tras dirigir al filial.

Durante esta pasada campaña, Germán Crespo, gracias a su juego vistoso y atractivo, no se achantó ante el reto que tenía encima de la mesa. De hecho, el nazarí y su plantilla obraron una sobresaliente campaña en la que conquistaron la Copa RFEF y el ascenso a Primera RFEF (con todos los partidos ganados en El Arcángel). Todo ello sirvió para empezar un nuevo ejercicio al mando del plantel blanquiverde.

Además, en el club tienen claro que "si Germán empieza haciendo una buena campaña, nos sentaremos con él en los primeros meses de campaña para revisar su contrato a futuro. Eso lo tenemos claro", como afirmó Javier González Calvo a este periódico. Ahora llega la gran reválida de un preparador que quiere dar ese salto en su carrera en los banquillos. Y lo quiere hacer en Córdoba.

Germán Crespo debutará en una categoría en la que hay técnicos con más experiencia. De momento, el Pontevedra, en el Grupo I, y el Sabadell y el Castellón, en el II, son los únicos conjuntos que siguen sin entrenador. También hay otras entidades que no han ratificado al jefe del banquillo, como el Badajoz, el Celta B o el Dux Internacional de Madrid. No obstante, se espera que Isaac Jové, Claudio Giráldez y Alfredo Santaelena estén al mando de estos proyectos, salvo giro final de acontecimientos.

Continuidad y novedades en los banquillos

El Córdoba CF se medirá a equipos andaluces, extremeños, madrileños, castellano-leoneses, gallegos y el Ceuta. Junto a Germán Crespo hay hasta 11 conjuntos que mantienen la confianza en el jefe del banquillo para este próximo ejercicio. El cuadro caballa y el Mérida fueron rivales de los blanquiverdes el curso pasado y sellaron su ascenso en el play off. Chus Trujillo y Juanma Barrero se ganaron su continuidad tras conquistar el salto de categoría y seguir los pasos del intratable conjunto cordobesista.

Por otro lado, la Balona mantuvo la confianza en Alberto Monteagudo e Iván Ania seguirá al frente del Algeciras. El San Fernando estará dirigido por Nacho Castro y el Linares Deportivo contará finalmente con Alberto González de nuevo. Por su parte, Raúl Casañ se hace cargo del Unionistas y la Cultural y Deportiva Leonesa apuesta por Eduardo Docampo tras el adiós del excordobesista Curro Torres.

Raúl González Blanco seguirá al frente del Real Madrid Castilla un curso más, mientras que Luis Ayllón dirigirá al Sanse y Diego Nogales coge el mando del Rayo Majadahonda tras no renovar a un Abel Gómez que firmó en el Recreativo de Huelva, de Segunda RFEF. Por su parte, los recién descendidos Alcorcón y Fuenlabrada apuestan por Fran Fernández y Mere Hermoso, respectivamente.

Pese a no conseguir el ascenso en el pasado play off a Segunda División, el Deportivo de la Coruña, que pelea en el mercado de fichajes con el Córdoba CF -le arrebató a Isi Gómez y a Gorka Santamaría-, mantuvo en su cargo a Borja Jiménez, mientras que el cordobés Cristóbal Parralo seguirá un curso más en el Racing de Ferrol.

A expensas de la confirmación final en el Badajoz, el Dux Internacional de Madrid y el Celta B, el Pontevedra es el único que debe cerrar a su jefe del banquillo. Estos son los mimbres que tienen los rivales de los blanquiverdes en el Grupo I, en el que Germán Crespo tratará de arrancar la maquinaria para llevar al Córdoba CF a estar en la pelea por dar el salto al fútbol profesional.