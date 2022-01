German Crespo, ante la visita al Cádiz B: "Vamos a jugar en un campo complicado por el viento"

El Córdoba CF visita este domingo territorio gaditano para hacer frente al Cádiz B (Ciudad Deportiva El Rosal, 16:00). Los blanquiverdes, que siguen líderes del Grupo IV de la Segunda RFEF con diez puntos de renta sobre el segundo clasificado, un Cacereño que tiene un partido menos, acumulan cuatro encuentros como visitante sin ganar. Una situación que al técnico cordobesista, Germán Crespo, no le preocupa en exceso, pues asume que tendrían "cierta incertidumbre si el equipo no lo hubiese hecho bien hasta ahora fuera de casa".

"A pesar de no lograr la victoria en los últimos partidos que hemos jugado de visitante, estaría preocupado si el juego no fuera el mismo que en casa. En Ceuta, Las Palmas y ante el Mensajero pudimos ganar, sobre todo en La Palma, donde nos anulan tres goles legales y nos meten un penalti en el último minuto que no nos deja reaccionar", argumentó el entrenador granadino.

Pese a la irregular dinámica lejos de El Arcángel, Crespo está centrado en el próximo rival blanquiverde, un Cádiz B que es "un filial que demostró en el partido de ida el buen equipo que tenía", poniéndoselo "difícil" al Córdoba, que tuvo que esperar al tiempo de descuento para sentenciar el choque (3-1).

"Llevan varias semanas sumando y sin ninguna derrota. El equipo ha cambiado el sistema de la primera parte de la liga, donde jugaba con cuatro defensas atrás y ahora lo hace con tres centrales y dos carrileros. Se meten en la línea de cinco y te quitan verticalidad, por eso va a ser un partido complicado y debemos madurar la jugada contra este tipo de equipos que salen replegados", señaló el técnico en su análisis del cuadro cadista.

Lo que más preocupa a Germán Crespo son las circunstancias climáticas que se van a encontrar en la Ciudad Deportiva El Rosal: "Vamos a jugar en un campo complicado por el aire y el viento, porque ya se han aplazado incluso salidas de barcos desde el puerto. Además es un campo que se ha regado poco. Sin embargo, debemos adaptarnos a las circunstancias y en los entrenamientos hemos intentado no regar el campo", precisó el técnico del Córdoba CF.

Uno de los que mejor conoce al filial gaditano es Gudelj. El defensa llegó este mercado invernal al cuadro cordobés procedente del Cádiz B y el domingo visita a los que hasta hace dos semanas eran sus compañeros. Pese a contar con esa ventaja, el preparador blanquiverde no se apoya en ella, pues confía en que conocen "de sobra" al rival porque ya se enfrentaron a ellos en la ida y viendo vídeos de ellos tienen "la información suficiente" para hacerles frente.