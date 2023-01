Germán Crespo aparca, por ahora, la posible salida de Adrián Fuentes del Córdoba CF

El Córdoba CF intenta aparcar por unas horas el mercado de fichajes para poner el foco en el partido de este sábado ante el Sanse. Claro que esos movimientos en la plantilla pueden afectar a la disponibilidad de algunos futbolistas y el caso de Adrián Fuentes es el más claro en ese sentido. De momento, el técnico Germán Crespo aparcó su posible salida y cuando con el jugador para la visita al Nuevo Matapiñonera.

Después de que el jugador quedase señalado tras la derrota ante la Balona por haber pedido su salida al club, al haber recibido una oferta tentadora del Real Murcia, Germán Crespo quiso matizar sus palabras y aseguró que tanto él como el futbolista habían pasado página tras aclarar la situación durante la semana.

"He hablado esta semana con Fuentes, le expuse mi caso, que en ningún momento quise ponerlo mal. Hablamos lo que teníamos que hablar. Creo que se malentendieron mis palabras. En ningún momento quise echarle la culpa a los jugadores de la derrota", expuso el técnico nazarí.

"Ayer tuve una reunión con él, le hice ver el tema. Lo entendió y yo entendí su postura respecto a la decisión que tenía tomada el sábado pasado. Es un jugador que todavía continúa con nosotros y por lo tanto puede estar perfectamente en el equipo, porque hasta que no haya nada nuevo es jugador del Córdoba CF", añadió Germán Crespo.

Eso sí, el preparador blanquiverde no cree que una posible titularidad del futbolista en el partido ante el Sanse le pueda hacer cambiar de opinión respecto a su decisión de quedarse finalmente o insistir en su salida. "No tendrá nada que ver. Adrián tiene sus ideas y ha pensado la postura que tiene ahora. Pero a día de hoy es jugador del Córdoba CF y no estamos como la semana pasada. Esta semana le ha servido para pensar. Tomará la decisión que tenga que tomar, pero a mí me transmitió que está pensando en el partido y creo que la decisión que finalmente tome él no va a depender de que mañana sea titular o no", apuntó Crespo.