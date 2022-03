Germán Crespo: "A mí en Córdoba ya no me sorprende nada"

El Córdoba CF ya tiene todas sus armas focalizadas en el duelo de este miércoles ante el Tamaraceite (El Arcángel, 12:00). Tras cerrar la sesión de trabajo de este martes en la Ciudad Deportiva, Germán Crespo comentó en sala de prensa que deben "imponer nuestro ritmo y darle velocidad porque si los dejas jugar, puedes sufrir". También destacó el papel del cordobesismo, que es "de Primera División".

Aunque aún no ha sido capaz de ganar al Tamaraceite, Germán Crespo reconoció que "ahora vienen en una situación diferente porque a ellos ahora les va la vida porque están a diez puntos del corte que lo marca el Antequera y no les vale otra cosa que venir a por los tres puntos". Además, añadió que "cuando vinieron el año pasado, vinieron a hacer su partido y tenían aún opciones de meterse en el play off". "En este caso es diferente, estamos haciendo las cosas muy bien y con la meta de ganar todos los partidos en casa. Además, ellos pueden traer cansancio porque vienen jugando miércoles-domingo durante este mes".

Preguntado por el juego del equipo de las últimas jornadas, Germán Crespo comentó que "sinceramente creo que es porque no estamos haciendo todo lo que se genera". Tanto el partido con el Antequera como con el San Roque de Lepe hubo ocasiones donde se puede finalizar y se va el balón por una cuarta. Al final se están generando ocasiones y antes sentenciamos los partidos y ahora no esta siendo así", señaló. De hecho, añadió que "lo mismo ahora llega el partido donde se produzca una goleada porque el equipo está haciendo las cosas bien y si se sufre más es por la eficacia de los últimos metros".

Sobre el partido de su debut en el banquillo del primer equipo, Germán Crespo comentó que "al final se dio lo que se dio. Fue una semana movida porque hubo el cese de Pablo (Alfaro), pero se hizo un buen partido y la lástima de ese penalti evitable... A lo mejor se hubiera conseguido el ascenso y no hubiera estado aquí". "Al final, pasó lo que pasó y la pena es que llevamos una temporada en esta categoría. Esperamos que sea un paso atrás para dar dos hacia adelante", apuntó el preparador granadino.

Con un horario inusual, Germán Crespo alabó al cordobesismo: "A mí aquí en Córdoba no me sorprende nada. Esta afición es de Primera División. Lo de mañana no es habitual, un día entre semana, la mayoría de la gente trabaja y posiblemente veamos la mejor entrada del año junto a la de Copa con el Sevilla". "Esta afición se merece salir de esta categoría cuanto antes e intentaremos sacar los tres puntos con una buena victoria y buen juego".

Sobre el rival, Germán Crespo expuso que es "un equipo con mucha calidad, con gente veterana", por lo que tratarán de "imponer nuestro ritmo y darle velocidad". "Si los dejas jugar, puedes sufrir. Ellos van a querer disfrutar, pero deben venir a sacar los tres puntos porque si no se le complica la permanencia", comentó. Una de las claves claras es que el Córdoba CF tiene "darle velocidad al juego, mucho ritmo, porque no pueden rotar tanto y vienen de cansancio acumulado". Eso sí, "nos tenemos que mirar a nosotros e intentar cuando antes marcar un gol para hacer largo el partido".

También habló del buen papel del Cacereño, que no baja tampoco su ritmo de resultados y sigue a nueve puntos de los blanquiverdes: "En otro grupo sería campeón y a nosotros nos gusta porque eso hace que el equipo no se relaje". Esos pequeños retos que tiene el equipo blanquiverde hace que nos exijan "lo máximo posible", por lo que el técnico nazarí apuntó que intentarán llegar al partido en Cáceres "lo mejor posible". "Ellos también sacaron partidos en los últimos minutos y con el Antequera fue un partido complicado", reconoció un Germán Crespo que quiso felicitar al cuadro extremeño "por la gran temporada que están haciendo".