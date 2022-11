Germán Crespo: "El equipo que sea capaz de conseguir la victoria saldrá reforzado"

"Será un partido bonito". Germán Crespo, que tuvo que ausentarse este viernes de la sesión de entrenamiento para estar al lado de su hija -ingresada en el hospital-, quiso también dar "las gracias a la afición porque una vez más están con el equipo al 200%". De hecho, se espera la mejor entrada del curso para el duelo que disputará el Córdoba CF este domingo frente al Linares Deportivo (El Arcángel, 16:00).

A pesar del revés en la Copa del Rey ante el Cacereño, Germán Crespo reconoció que se ha despertado "una ilusión tremenda con este partido". "Para mí sería mi primer lleno en el estadio, la primera vez que podíamos vivir un lleno con el equipo y nuestra afición", destacó el preparador granadino. Además, añadió que "lo único que nos queda es daros las gracias e intentar conseguir la victoria para que, cuando salgáis del estadio hacia vuestros domicilios, os vayáis con la sensación de que el equipo lo ha dado todo y con los tres puntos, que nos daría una margen en la clasificación que es lo que vosotros os merecéis".

También tiene claro Germán Crespo que será "un partido bonito por todo, bonito por el ambiente que se ha creado alrededor del partido". "Ahora mismo llegan por números los dos mejores equipos clasificados en la clasificación y con una propuesta de juego que, tanto a un equipo como a otro, les está dando buenos resultados".

"Creo que va a ser una bonita fiesta por todo, porque viene en buen momento para nosotros y porque la ilusión que se ha despertado en la afición se va a ver en la grada", apuntó el técnico del Córdoba CF. Además, señaló que "enfrente nos viene un rival que ahí están sus números y que va a arrastrar a su afición".

"Tenemos que hacer una fiesta de este partido, aunque hay dos equipos que van a querer conseguir la victoria y para ello hemos trabajado toda la semana", comentó el preparador granadino. "Creo que tenemos que seguir haciendo un fortín de nuestro estadio, ahora tenemos un rival directo y tenemos la confianza de que vamos a hacer las cosas bien, y vamos a dar una alegría a nuestra afición", reconoció Germán Crespo.

A pesar de ser un envite entre los dos primeros clasificados, Germán Crespo tiene claro que no será un duelo definitivo: "Quedan muchos partidos y esto es una etapa de tantas que quedan por delante". No obstante, sí reconoció que es una cita "importante", ya que es "el máximo rival que tenemos". Además, añadió que "el equipo que sea capaz de conseguir la victoria saldrá reforzado, pero quedan muchos partidos, muchos enfrentamientos, mucho por delante... si es verdad que anímicamente el equipo que consiga la victoria le dará mucho, pero queda un mundo por delante".

"Todos quieren estar en este partido importante"

Sobre la posible recuperación de Javi Flores, Antonio Casas o Carracedo, Germán Crespo, que también hizo un llamamiento a la afición para que colaboren con la recogida de alimentos de Cordobamanía para los niños saharauis, señaló que "todos quieren llegar a este partido importante". "Si es verdad que han tenido una evolución importante en esta semana, poco a poco se están incorporando al grupo, aunque parcialmente, y a ver que sensaciones tienen en las últimas sesiones de entrenamiento", comentó el técnico nazarí.

En cuanto a la posible participación de los tres, "según las sensaciones que tengan, así tomaremos definitivamente una decisión", reconoció un Germán Crespo que tiene claro que no van "a arriesgar". "Ellos tienen ganas de llegar y nosotros también porque son jugadores importantes para nosotros", apuntó el preparador del Córdoba CF. Además, añadió que "nos darían más garantías a la hora de hacer un once titular y una convocatoria, pero no vamos a correr ningún riesgo que pueda llevar a varias semanas de sesión".