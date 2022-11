Javi Flores: "El Córdoba CF vive el mejor momento institucional y deportivo de los últimos 20 años"

Javi Flores (Córdoba, 1986) está de vuelta. El capitán blanquiverde regresará el domingo para un partido trascendental ante el Linares que puede consolidar al Córdoba CF como el sólido líder en el Grupo I de Primera Federación. Antes de ese interesante encuentro, el de Fátima atiende a 'el Día' para hablar de la presente temporada, pero también de su trayectoria y hasta del futuro, que espera que siga ligado al club de su vida. A sus 36 años, el centrocampista está en un momento pletórico y con ganas de seguir disfrutando del fútbol.

-Empezando por lo inmediato. ¿Cómo está? ¿Listo para volver el domingo?

-Sí, sí. He podido entrenar ya al completo y las sensaciones son buenas. Si no ocurre nada raro, estoy preparado para llegar al partido.

-Supongo que tiene ganas de verse ahí otra vez y además para un partido tan importante.

-Los futbolistas entrenamos para jugar los domingos y cuando llega alguna lesión o algo que te impide jugar, se pasa mal. En el caso de las lesiones, además, te hacen perder ritmo y luego cuesta cogerlo. A nadie le gusta parar. Y menos una semana como esta, que se ha creado un ambiente de fútbol bonito. Esperemos poder disfrutar de una tarde bonita, con mucho ambiente, y claro está, ganando los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla.

-No sé si teme un poco a esos ambientes, por lo que pueda pasar...

-Por mi historia aquí, cuando se han creado ambientes de este tipo muchas veces no ha ido bien. Pero no vivimos en el pasado. Tenemos una estabilidad tanto estructural como de resultados muy buena desde el año pasado, tanto en ambientes buenos como en ambientes menos buenos. Hay que quedarse con lo bueno que te da la gente en el momento del partido, pero siempre sabiendo lo que hace falta en el partido. Muchas veces la excitación de fuera se traslada al campo, como nos pudo pasar el día del Sanse con esa sensación de que parecía que el empate no nos bastaba, y no elegimos bien los momentos del partido. Pero vaya, como futbolista me gustaría vivir estos ambientes todas las semanas y este año aquí los estamos teniendo. Esperemos que al equipo no le pese y hagamos lo que debemos.

-Viene el Linares, que seguro planteará un partido duro.

-Es un equipo que, si miras sus resultados, gana muchos partidos en los últimos minutos. Y eso es porque creen, porque llegan bien y confían en sacar los resultados. No creo que ellos se vayan a venir abajo en ningún escenario de partido. Su entrenador les ha dado estabilidad y una manera de jugar clara. Le saca mucho rendimiento a su equipo y a la vista está con los resultados que ha conseguido. Seguramente nos pongan las cosas muy difíciles.

-Los dos equipos vienen de resultados muy diferentes en la Copa. ¿Puede influir de alguna manera?

-No creo que a nosotros nos vaya a pesar eso. Evidentemente no estamos contentos con ese resultado. Tanto nosotros como el club teníamos mucho interés en pasar, pero al final jugábamos contra un buen equipo, de Segunda RFEF, pero un buen equipo. No nos gusta perder, y menos con ese resultado, pero aunque suene a tópico tenemos claro cuál es nuestro objetivo y en la liga nos va la vida. El equipo está centrado, ha hecho una semana muy buena de entrenamientos y no tengo dudas de que no nos va a influir nada.

-Esta semana se ha visto al equipo especialmente enchufado en los entrenamientos.

-Si algo tenemos es que entrenamos muy bien desde el lunes, cuando entrenan más los que han jugado menos minutos. A partir del miércoles es un gustazo ver al equipo entrenar. Y no creo que haya cambiado mucho respecto a otras semanas, aunque sí sabemos que viene un partido bonito. Pero en casa son todos así y los puntos valen igual contra el primero o el último. Lo que sí es de alabar es la profesionalidad que tiene el equipo en todos los entrenamientos.

-El 3-0 en Cáceres es la derrota más dura de los dos últimos años. Síntoma de que las cosas se están haciendo bien.

-Desde que caímos a Segunda RFEF, el equipo ha mantenido una competitividad y unos resultados muy positivos. Solo habíamos perdido dos partidos con Germán y fueron 1-0 y 0-1, más la Copa con el Sevilla que perdimos 0-1 en la prórroga. Los partidos de Copa siempre son diferentes, con motivaciones diferentes, y cuestan para todos. Siempre se dan resultados diferentes. Cuando pierdes, nunca es positivo, pero creo que no hay que darle mayor importancia. Aunque nos ganaran en intensidad, no quiere decir que tuviésemos mala actitud. Aunque parezcan excusas, nos anulan un gol legal, luego hay un fuera de juego que no sabemos si fue. Nos podíamos haber metido. Al final, es un mal partido, pero ya está.

-Sin estar en Cáceres, ¿cómo siguió el partido?

-Bueno, un poco como todos, por Twitter, por la aplicación del móvil de los goles... Hablé con Martín [el jefe de prensa del club] en el descanso para ver cómo iba la cosa. Con Carracedo, que sí viajó, estuve hablando por Whatsapp. Estuve informado pero se vive mal, porque no tienes forma de verlo y lo pasas mal. Pero hemos pasado página de eso ya.

-¿Cómo lleva Javi Flores estos parones obligados por las lesiones?

-Cuando tienes una lesión, los primeros días son los peores. Luego intentas llegar lo mejor posible a la vuelta al campo. Te tienes que centrar en eso, en trabajar fuerte con el recuperador. Siempre cuesta volver a coger sensaciones positivas, pero en mi caso lo que intento es volver lo mejor posible.

-¿Le han enseñado mucho las lesiones durante su carrera?

-He tenido lesiones graves en la rodilla o el quinto metatarsiano, que me tuvo casi un año parado. Se trata de sobrellevarlo lo mejor posible, a tener más paciencia y apoyarte en el trabajo. Al final el tiempo de recuperación es el que es, pero se puede ayudar desde fuera a los compañeros. Aprendes a no perder la paciencia y las ganas de trabajar. Después de un tiempo fuera, siempre tienes que ver que vas a volver.

"Cuando volví, lo hice con toda la intención del mundo de devolver al equipo al fútbol profesional y el objetivo no ha cambiado"

-En lo personal, ¿está disfrutando? Volvió donde quería estar y los primeros años no fueron nada buenos. Ha vivido muchas cosas y muchas de ellas malas.

-Pero no lo pensaba así. Cuando volví, lo hice con toda la intención del mundo de devolver al equipo al fútbol profesional y el objetivo no ha cambiado. Es verdad que hay que adaptarse a lo que viene y afrontarlo de la mejor manera posible. Los dos primeros años me tocó sufrir, pero estos dos últimos años los estoy disfrutando mucho y con eso ya compenso todo lo malo que me tocó vivir. De todas las situaciones malas se sacan cosas positivas y ahora el fútbol me está compensando con disfrutar más.

-Ahora tiene el respeto y el cariño mayoritario de la gente, algo que le faltó cuando salió del club por primera vez.

-Yo sé que es difícil estar muchos años en el mismo sitio y ser querido todos los años. Si en mi primera etapa hubiera tenido la experiencia de ahora, habría sido muy diferente. Yo soy consciente de que mis dos primeros años fueron muy buenos pero soy consciente de que mis dos o tres años siguientes no fueron tan bueno. La gente vio que yo tenía nivel para dar más de lo que daba, pero yo no lo daba. Y entiendo la crispación de la gente. También hay detalles y cosas que no se ven ni se saben, pero que influyen mucho. Por ejemplo, a un entrenador al que le tengo que dar las gracias por la confianza que tuvo en mí es a Lucas Alcaraz, pero con él yo jugaba en una posición en la que ni estaba a gusto ni podía sacar el fútbol que yo tenía. Jugaba de interior derecha y esa es la peor zona en la que me puedes poner porque incluso en la izquierda puedo jugar hacia dentro, pero en esa zona me cuesta mucho más. Son detalles. Aquel equipo tampoco tenía continuidad, siempre peleábamos por salvarnos y no había esa comunión entre el equipo y la afición. Y al final, yo tenía 21 ó 22 años y uno no es consciente muchas veces de las cosas. Aquello lo sufrí, porque yo era joven y tuve muchas críticas. También hubo años de muchos halagos. Me sirvió para aprender, y ahora estoy dando mejor rendimiento que en la primera etapa.

-Años después, es capitán y referente para el cordobesismo.

-La gente te valora por lo que haces es el campo y en el final de mi primera etapa el rendimiento no fue bueno. Y luego, la manera de salir, cuando no se cuenta cómo son las cosas, nadie lo sabe. Ni lo voy a contar porque hace mucho que pasó. Que no fueron las mejores ya se sabe y el que sabe toda la verdad, sabe lo que pasó. Ahora estamos aquí de nuevo y disfrutando de lo bueno.

-Eso se refleja también en su fútbol.

-Estamos disfrutando. En los dos primeros años sufrimos mucho, pero ahora disfrutamos porque las cosas se han hecho bien. Todo tiene un porqué. Y desde que llegó Infinity, con Javier González Calvo a la cabeza y los trabajadores que ya había en el club, ahora hay una estabilidad, una forma de trabajar, una cercanía y un poso que antes no lo había. Al principio costó arrancar pero al final el trabajo da resultados y eso en mi primera etapa aquí no lo había. Bueno, lo había hasta que se fue Campanero, pero después ya no. Ahora el Córdoba vive probablemente el mejor momento institucional y deportivo de los últimos 20 años, pero siendo conscientes de que los resultados lo cambian todo. Hay que tener claro que cada domingo es una final porque dos resultados malos te cambian la mentalidad de la gente.

-Todo va encaminado a que este año sea el del regreso al fútbol profesional.

-Queda mucho y es difícil. Lo vamos a pelear seguro. Creo que si no pasa nada devastador vamos a estar peleando por estar entre los cinco primeros. Ese es nuestro objetivo y si al final podemos pelear por estar primeros como estamos ahora, lo vamos a hacer. Somos ambiciosos. Pero nuestro primer objetivo es estar entre los cinco primeros e intentar ascender. La exigencia no es la del año pasado y creo que a veces es bueno no tenerla porque te hace rendir mejor con más tranquilidad.

-Es cierto que queda mucho, pero sí parece claro que el equipo es fiable para mantenerse arriba.

-A día de hoy, todo lo que no sea pensar así sería un poco hipócrita. Las sensaciones ahora mismo son muy buenas, el equipo da mucha fiabilidad. Ahora, igual en mes y medio estamos hablando de otra cosa, porque las cosas hayan cambiado, pero de momento el objetivo está ahí y lo vamos a pelear.

"Mi objetivo es claro: jugar todo lo que pueda y hacerlo a buen nivel para dar motivos a la dirección deportiva y el entrenador para renovar"

-Se lo preguntamos mucho, pero al final de temporada acaba contrato y por lo que cuenta, Javi Flores quiere seguir en activo y en el Córdoba.

-Me encuentro bien, tengo ganas de seguir jugando y es evidente que me encantaría volver a renovar y seguir jugando. Pero soy consiente de que para que pase eso hay que ganárselo y tengo que rendir a buen nivel porque las cosas no se regalan. Mi objetivo es claro: jugar todo lo que pueda y hacerlo a buen nivel para dar motivos a la dirección deportiva y el entrenador para renovar otro año y seguir jugando. Me encuentro bien, mis datos en los partidos son buenos. Eso quiere decir que físicamente estoy bien y que puedo seguir jugando.

-¿Es cierto que está haciendo más kilómetros en los partidos que nunca?

-Sí, sí, es verdad. En Elche jugaba en la misma posición y hacía los mismos kilómetros que hago ahora en los partidos. La posición te hace correr mucho, pero los hago bien y la realidad es que estoy robando más balones que en toda mi carrera. Tengo también la sabiduría y experiencia de leer mejor los partidos y eso también ayuda.