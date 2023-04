Germán Crespo, sobre su despido en el Córdoba CF: "Me hubiese gustado terminar la temporada"

Germán Crespo rompe su silencio. Más de dos semanas después de ser destituido como técnico del Córdoba CF, y tras marcharse del club sin una comparecencia pública para hacer balance de su etapa en El Arcángel, el técnico granadino atendió la llamada de Radio Marca Granada. En dicha emisora reconoció que le hubiera gustado "terminar la temporada" con el conjunto blanquiverde, además de desvelar que ha rechazado recientemente una oferta para trabajar en el extranjero, ya que espera poder encontrar sitio en algún equipo de la Primera Federación.

"Ha sido una temporada y media para enmarcar, pusimos el listón muy alto en cuanto a resultados. Prácticamente todo el mundo daba por hecho que se iba a conseguir un nuevo ascenso, pero cuando te viene una racha negativa de resultados, los entrenadores estamos expuestos a ser sustituidos, y así ha sido", comentó Crespo sobre su etapa en el Córdoba CF y esa parte final en la que los malos resultados empujaron al club a su despido.

El granadino asume que los entrenadores dependen de conseguir los objetivos marcados. "Lo que mandan son los resultados. Llevábamos una racha que nadie esperaba y fueron muchas semanas. En la primera vuelta teníamos que arriba éramos mortales y nos estaba costando últimamente", reconoció. Pese a ello, no escondió Germán que la destitución fue un golpe: "Me hubiese gustado terminar la temporada, pero el entrenador siempre depende de los resultados y el club decidió que no continuara".

Y es que el ex del Córdoba se veía capacitado para colocar a los blanquiverdes en las eliminatorias por el ascenso a Segunda División. "Cuando yo dejo el equipo, estaba a cinco puntos del play off y con un partido menos, que ganando ese partido estarías cerca", recordó.

Espera un proyecto "ilusionante"

Sobre su futuro, Germán Crespo aseguró que ha rechazado salir de España para pasar más tiempo con la familia y posicionarse como alternativa para los banquillos de Primera Federación. "En esta semana me había llegado la posibilidad de tener equipo en el extranjero, pero quiero estar con la familia estos meses. Me gustaría seguir en la categoría en la que estaba y coger un proyecto ilusionante", indicó.

Y es que Germán es consciente de la competencia que hay para estar en activo en el mundo de los banquillos. "Sobre todo quiero que sea un proyecto ilusionante. Está claro que cada vez es más difícil, porque hay muchos entrenadores y vemos que muchos de renombre están sin entrenar y tienen que salir al extranjero para abrirse camino. Yo ahora quiero disfrutar de la familia, que llevaba cinco años fuera de Granada", reiteró.