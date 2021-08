Germán Crespo, técnico del Córdoba CF: "Hicimos la propuesta y fuimos a por el empate"

Germán Crespo, tras la derrota del Córdoba CF ante la Balompédica Linense -tercera de la pretemporada-. compareció en la sala de prensa del Municipal de Línea. El técnico nazarí, que fue expulsado tras una trifulca en la zona de banquillos tras la roja de José Ruiz, apuntó que "la Balona, en la primera mitad, apretó en bloque alto, muy intenso, y tuvimos que buscar balones a la espalda de los centrales y laterales y ser más directos, pero casi siempre nos hemos encontrado en fuera de juego".

"En la segunda parte tuvimos más dominio del balón, pero ya con el tema de las expulsiones hemos tenido que replegarnos un poquito", añadió el preparador granadino en su resumen del encuentro. Con José Alonso y José Ruiz en vestuarios antes de tiempos, Germán Crespo indicó que tuvieron "propuesta, quisimos ir a por el empate y ya en la última jugada del partido nos han hecho el 2-0".

Tras jugar dos días después de ganar al Extremadura, el técnico nazarí, preguntado por seguir con las pruebas en su once inicial, indicó que "si les metemos 80 minutos más, podemos caer en posibles lesiones. Nos queda una semana más de pretemporada y a partir de ahí miraremos un posible once de cara al partido con el Xerez".

Preguntado por si era necesario jugar 48 horas después de otro encuentro, Germán Crespo apuntó que "cuando nos ponemos de acuerdo los equipos nos viene bien las fechas, pero cuando tienes lesiones no puedes sacar dos onces intensos". "Hemos venido sin tres centrales y hubo jugadores (José Ruiz) que jugaron en puestos que no son suyos", añadió el granadino.

Sobre la acción de la expulsión de José Ruiz, Germán Crespo señaló que "no creo que haya habido tangana porque eso es cuando cuatro o cinco se ponen a pegar piñas". De este modo, explicó que existió "un empujón de José solamente y pidió perdón sobre la marcha. He pasado por el lugar y hay como una pequeña cuesta hacia abajo, pero no es bonito que pasen cosas así porque son partidos de pretemporada".

A pesar de la inferioridad numérica, el preparador nazarí se quedó con que hicieron "cosas bien y esto viene bien de cara a la temporada". Sobre su plantilla, Germán Crespo reconoció que hicieron "un equipo nuevo y que todo el mundo quiere agradar para partir de titular". "Lo bueno es que tenemos un equipo competitivo, con dos jugadores por puesto, y eso te va dar mucho, te va a dar un plus porque nadie se puede dormir", comentó el técnico del Córdoba CF.