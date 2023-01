Germán Crespo: "El Celta B es un rival que quiere tener el balón y vamos a intentar evitarlo"

En una semana ajetreada por los movimientos realizados en este mercado invernal, en el que el Córdoba CF ha incorporado a Armando Shashoua y Alberto Castaño Canario -también dijo adiós a Adrián Fuentes-, Germán Crespo ha intentado aislar lo máximo posible a sus jugadores para que se centren en la importante cita de este domingo ante el Celta B (El Arcángel, 12:00).

En la previa del envite ante el filial vigués, que llega a El Arcángel tras deshacerse del Linares Deportivo y colocarse séptimo en la clasificación del Grupo I de Primera RFEF, Germán Crespo reconoció que es "complicado" aislarse de lo que sucede en el mercado invernal. "Nosotros tenemos que pensar en el rival que nos viene y que está en una dinámica muy buena", comentó el preparador nazarí.

Sobre el Celta B, Germán Crespo apuntó que tiene "una propuesta muy buena de juego y le faltaba esa confianza que necesita un filial", por lo que "el equipo ha ido a más conforme han transcurrido las jornadas". Además, añadió que tiene "automatismos bien trabajados" y puede jugar "con línea de tres o cambiar el sistema durante el partido".

"Nosotros hemos trabajado para intentar superar lo bueno que tengan ellos. Es un rival que nos puede venir abierto y siempre a buscar la portería contraria, y ese tipo de partidos nos va a venir bien", comentó el técnico del Córdoba CF sobre el choque que espera este domingo ante el filial celtiña en El Arcángel.

Una de las claves del envite puede estar "en complicarles la salida de balón porque arriesgan mucho". "La diferencia con respecto a la primera vuelta es que han mejorado ahí. Antes tenían muchas perdidas, como pasó en el partido de ida, y ahora han mejorado y saben cuando tienen que arriesgar", señaló el técnico cordobesista. "Es un rival que quiere tener el balón y vamos a intentar evitar eso. Tenemos que llevar nosotros el ritmo de partido porque es un filial y, si le dejas que lo tengan, te puedan dar la mañana", apuntó Germán Crespo.

A pesar de la dinámica negativa de resultados actual, el técnico del Córdoba CF apuntó que "tenemos que sumar todos". "Es verdad que me sorprende un poco, pero a la misma vez no me sorprende. Al final todos firmamos en el puesto que estamos, estar a ocho del corte del play off y a dos puntos del líder", comentó Germán Crespo.

"En esta categoría cuesta ganar"

"Somos un equipo recién ascendido y en esta categoría cuesta ganar. Dentro de estos malos resultados, el equipo, salvo el partido ante el Sanse, pudo ganar a la Balona y al Mérida. En esos partidos, que merecimos ganar, imagina si los ganamos donde estaríamos", reconoció un Germán Crespo recordó que conforme transcurren los partidos "la afición nos lleva en volandas". "Vamos a ir a por el primer puesto y ojalá haya más diferencia con el sexto y aseguramos el play off. Será complicado sumar de tres en tres porque los rivales se están reforzando bien", espetó un Germán Crespo.

Cuestionado por el teletrabajo de los entrenadores, como realiza el técnico del Linares, Alberto González, el técnico del Córdoba CF señaló que "si lo hacen así es porque es un tema complicado el estar lejos de la familia". "Cuando estoy sancionado y estoy en la grada, sufro mucho y no se le trasmite lo mismo a los jugadores que cuando estamos cerca", apuntó un Germán Crespo que cree que "no es lo mismo estar en casa, pero han tomado esa decisión y es respetable, y tienen confianza de trabajar bien como lo hacían anteriormente".