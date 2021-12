Frenazo del Córdoba CF lejos de El Arcángel

Frenazo a domicilio. El Córdoba CF encadena por primera vez en lo que va de temporada en el Grupo IV de Segunda RFEF dos jornadas seguidas sin conocer la victoria. Los blanquiverdes, tras el empate de esta última cita liguera ante Las Palmas Atlético (2-2), se mantienen líderes, pero han visto su distancia acortada por los máximos perseguidores.

Con un trayecto notable en lo que va de curso, el Córdoba CF, que sólo había empatado el duelo con el Tamaraceite en la quinta jornada liguera, acumula un punto de seis posibles lejos de El Arcángel. El Villanovense fue el primer equipo que consiguió que los de Germán Crespo hincasen la rodilla. A este revés se ha unido la igualada de este domingo frente al filial de Las Palmas.

A pesar de estos resultados, los blanquiverdes aventajan en cinco puntos al segundo clasificado, el Coria, y en 12 al sexto, el Mérida, que perdió este domingo ante el Cacereño. Con un calendario con tres partidos para cerrar el año, en el que solo uno se disputará en El Arcángel, los de Germán Crespo deben encontrar el camino de la victoria lejos de su feudo.

Esta dinámica a domicilio se debe también a varios factores. El primero han sido las bajas, ya que este domingo hasta ocho jugadores del primer equipo no estaban disponibles para Germán Crespo. Miguel de las Cuevas, Álex Bernal, Puga, Carlos Marín, Julio Iglesias, Viedma y los lesionados de más duración Meléndez y Samu Delgado estaban en la enfermería.

A estas ausencias se une el exigente calendario de las últimas semanas, en las que el cansancio ha hecho mella a un grupo que ha jugado cinco partidos en 15 días. Con poco margen para las rotaciones, la acumulación de envites entre la Liga, la final de la Copa RFEF ante el Guijuelo y la eliminatoria de Copa del Rey ante el Sevilla ha hecho que el equipo llegase cargado de minutos al envite con Las Palmas Atlético, donde Germán Crespo solo hizo tres cambios (Bernardo Cruz, Willy y Omar) respecto al duelo con los hispalenses de la cita copera.

Motivado quizás por el cansancio, el Córdoba CF no ha estado certero en ataque. En Villanueva de la Serena, Adrián Fuentes y Simo gozaron de las ocasiones más claras, pero no lograron batir al meta local. Este domingo, en el Anexo al Estadio Gran Canaria, Casas, Simo y Adrián Fuentes pudieron dejar encarrilado el choque si aciertan con la portería rival. No fue así y en ambos casos se pagó caro.

A la par de la falta de acierto en ataque, el conjunto cordobesista no ha estado contundente en las acciones defensivas. Lo comentó el propio Germán Crespo a la conclusión de ambos equipos. De hecho, indicó que estuvieron "blanditos", un factor clave para no salir triunfadores de estos dos últimos envites. Ante este panorama, es clave que los blanquiverdes recuperen la intensidad y la concentración, como ya demostraron ante el Sevilla.

Dos días de descanso para cargar energía

Tras el encuentro con el filial de Las Palmas, Germán Crespo otorgó dos días de descanso a su plantilla, por lo que regresarán este próximo miércoles para preparar el envite de este domingo frente al Panadería Pulido (El Arcángel, 12:00). Los blanquiverdes, intratables en casa, se miden al penúltimo clasificado, un cuadro canario que sólo ha ganado un encuentro en lo que va de temporada.

Para este compromiso, Germán Crespo espera recuperar efectivos de la enfermería, ya que Miguel de las Cuevas, Puga, Carlos Marín y Álex Bernal apuntan a poder estar de nuevo con el equipo. No obstante, habrá que esperar al miércoles para ver si alguno más, casos de Viedma o Julio Iglesias, también llegasen a tiempo para el partido con el Panadería San Mateo.

Tras esta cita en El Arcángel, la última de 2021, el Córdoba CF tendrá dos compromisos fuera de casa para cerrar el año. El primero, el domingo 19 a las 12:00 frente al Ceuta, actual tercer clasificado. Los caballas, que están a seis puntos con un duelo más, acumulan nueve citas seguidas sin perder, en las que han logrado seis triunfos, cuatro en los últimos cuatro choques.

Tras el duelo con el Ceuta, los de Germán Crespo recuperarán el miércoles 22 el duelo aplazado ante el Mensajero (Silvestre Carrillo, 17:00), un equipo insular que está en la zona baja de la clasificación con 11 puntos en su casillero. Eso sí, tiene tres envites atrasados por jugar, el primero lo disputará este miércoles ante el Montijo. Con estos dos duelos, el Córdoba CF buscará volver a la senda triunfal lejos de El Arcángel y mantener su golpe de mando en el Grupo IV de Segunda RFEF.