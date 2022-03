Francisco Estepa: "Los tribunales no están para entrar en bucle"

La Ciudad de la Justicia acogió este martes la vista judicial del recurso contra el incidente concursal por el que Azaveco (Carlos González) acomete la posible nulidad de la venta de la unidad productiva del Córdoba CF. La sesión, que se ha celebrado en la sala 20, contó con la presencia de Francisco Estepa, como administrador concursal. Por su parte, Unión Futbolística Cordobesa también estuvo presente como parte demandada.

Sin presencia de Carlos González ni de Javier González Calvo, la vista ha durado entorno a una hora tras la intervención de 15 minutos de cara una de las tres partes. Azaveco, el demandante, estuvo representado por el abogado Francisco Javier García, que incidió en la nulidad de la declaración del concurso y la venta de la unidad productiva. De hecho, apuntó la "situación anómala" de convivir dos concursos a la vez.

Por su parte, UFC reconoce que Azaveco no tiene legitimación para abrir este incidente concursal, mientras que Francisco Estepa, administrador concursal, hizo también su pertinente defensa, en la que hizo varias reflexiones. En una de ellas, recordó el incidente ocurrido con la empresa farmacéutica Pérez Giménez, que también contó con él como administrador concursal y con el mismo juez que este martes estaba en sala ya se denegó un auto al demandante.

A la espera de la decisión final -"la justicia tiene sus tiempos"-, Francisco Estepa también atendió a los medios a la conclusión de la vista: "La sala ha sido generosa y nos ha permitido un trámite de conclusiones amplio y he venido a defender el auto del juzgado de lo mercantil, que admitió las excepciones procesales". "Entiendo que ajustado a derecho, como no podía ser de otra manera, siendo el administrador concursal, cada parte ha defendido sus posiciones", apuntó. Además, añadió que "el abogado de Azaveco me ha parecido especialmente brillante, aunque no comparta su planteamiento".

Sobre la argucia legal planteada por Carlos González, Estepa reconoció que no le ponía "tono negativo porque a eso nos dedicamos los abogados. Es buscar las vías legales para conseguir la defensa de los intereses de tu cliente de la mejor forma posible. Igual que hoy yo en este asunto soy el administrador concursal, pero puede que mañana la Azaveco de turno me contrate a mí para defender sus intereses", comentó.

Entre sus conclusiones, Estepa entiende que "el auto que estima las excepciones procesales, es decir, fue contundente y lo comparto. Y no se puede discutir después de más ocho incidentes que se plantearon contra el auto de venta de la unidad productiva, después de una nulidad de actuaciones dentro del concurso".

"Los tribunales no están para entrar en bucle de que eternamente hasta que no me des la razón vamos a recurrir", reconoció. De hecho, expuso que "si me lo permitís es como el símil taurino de cuando el Faraón de Camas (Curro Romero) entraba a matar un toro, tenía las oportunidades que tenía y si no le enseñaban el pañuelo. No podemos estar eternamente discutiendo todavía si se tiene que revocar la declaración del concurso y la venta de la unidad productiva".