Bodiger: "Tenemos que ser como una gran familia"

El Córdoba CF ha presentado esta tarde al fichaje invernal que más expectación ha despertado, el francés Yann Bodiger, que llega del Toulouse, de la Ligue 1 francesa. El mediocentro, que lucirá el dorsal número 6 en la camiseta, llega para dar un salto de calidad importante en la medular blanquiverde. Acompañado del director deportivo, Rafael Berges, el futbolista ha dejado sus primeras impresiones tras sumar ya algunos entrenamientos con el grupo.

Bodiger ha asegurado que le gusta "el reto" de llegar a Córdoba, y está "dispuesto a luchar para aprovechar esta ocasión en este club". Un equipo del que se ha informado antes de llegar: "He podido ver que es un club con valores, que es importante para mí, tenemos que ser como una gran familia y luchar el uno por el otro para poder avanzar".

El francés ha admitido no conocer demasiado la categoría de plata del fútbol español, aunque sí ha destacado que "hay muchos equipos buenos en Segunda División".

Sobre sus características, el centrocampista ha explicado que es "un jugador que sabe defender y con buen desplazamiento en ataque", antes de dejar claro que llega par jugar: "Me siento listo físicamente y mentalmente para jugar el sábado, pero es el entrenador el que tiene que decidir".

Buena acogida del grupo

A sus 23 años, Yann Bodiger afronta su primera experiencia fuera de su país natal, pero piensa que se va "a adaptar bien", pues esta oportunidad "es un reto para mí, aunque todavía no he tenido tiempo para conocer la ciudad, pero la primera impresión me gusta". Sobre su llegada al grupo, ha asegurado que le han acogido con los brazos abiertos: "Me siento bien con los compañeros, el entrenador y pienso que voy a estar bien aquí".