Fernando Román, uno más en la nómina de jugadores con contrato en el Córdoba CF

Entre los asuntos deportivos a resolver por el Córdoba CF de cara a la próxima temporada está la situación de los jugadores que tienen contrato en vigor, muchos de los que cuales no continuarán vistiendo la blanquiverde después del varapalo que ha supuesto el descenso a la Segunda RFEF.

En un primer análisis de la situación contractual de la plantilla, son hasta diez los jugadores que acaban contrato y 12 los que mantienen vinculación con la entidad. A ellos, según recordó La Jugada de Córdoba, hay que sumar a Fernando Román, quien firmó en su día hasta el 30 de junio de 2022 y que estará de vuelta por El Arcángel el próximo 30 de junio, día en que acaba su vinculación con el Marbella.

El central madrileño ha jugado en el club de la Costa del Sol desde enero de 2020, cuando el Córdoba acordó con el Marbella un préstamo de temporada y media. Fernando Román había firmado por el club blanquiverde unos meses antes, en el verano de 2019, un vínculo por tres campañas. Después de contar con muy pocos minutos y salir a préstamo, el club de El Arcángel se encuentra ahora con otro asunto que abordar en el plano deportivo.

Y es que si de la actual plantilla hay muchos futbolistas que acabarán saliendo, más difícil si cabe tiene quedarse un hombre que no contaba en Segunda B y que, además, mantendrá un salario nada ajustado a la realidad en la que se va a mover el Córdoba de cara a la próxima temporada. En esa circunstancia, precisamente, parece apoyarse el club para poner en duda los contratos de Javi Flores, Willy y Edu Frías, en los que no se recoge el supuesto de militar en la Segunda RFEF, por lo que la entidad considera que habría que renegociarlos.

Curiosamente, y al igual que Fernando Román, todos ellos firmaron por el club con Alfonso Serrano como director deportivo, en el verano anterior a la llegada de Infinity. Una circunstancia que ofrece una pista sobre por dónde puede ir el caso del central madrileño, un futbolista que a sus 27 años parece tener su futuro lejos de el Arcángel.