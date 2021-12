Felipe Ramos, baja en el Córdoba CF para el duelo ante el Mensajero

El Córdoba CF no podrá contar con Felipe Ramos en el partido de este miércoles ante el Mensajero. El arquero madrileño no viajó con sus compañeros a La Palma, debido al protocolo covid, al ser contacto estrecho de un positivo, por lo que no su lugar en la convocatoria lo ocupó el juvenil Barea.

El joven arquero ejercerá de suplente de Carlos Marín, toda vez que los dos porteros del Córdoba B se encuentran de descanso junto al resto del segundo equipo, que no compite hasta el 4 de enero. Felipe Ramos es el tercer jugador que se cae de los planes de Germán Crespo en las últimas semanas por protocolo covid, algo que recientemente sucedió con Puga y el propio Carlos Marín.

El técnico granadino reconoció que la situación de la pandemia genera cierta preocupación, ya sea por las restricciones que puede provocar de nuevo en cuanto a público en los estadios o por los casos que puedan surgir en el plantel. "Cada vez hay más positivos y todavía queda mucho, pero a nosotros nos perjudicaría mucho la falta de asistencia al estadio. Tendremos que ver lo que pasa después de las vacaciones, aunque más que por lo que se pueda dar, preocupa por nuestros jugadores, que estamos teniendo varios casos de futbolistas que se están teniendo que quedar aislados e incluso algún positivo que nos puede perjudicar", reconoció.

Con su ausencia, Felipe Ramos se une a las bajas de Álex Meléndez y Samu Delgado, lesionados de larga duración, así como Álex Bernal y Ekaitz Jiménez, cuyo regreso al equipo se espera para el primer partido del 2022. También se cayó de la convocatoria para el duelo ante el Mensajero José Cruz, que debe cumplir un partido de sanción.