La noticia de que el Córdoba CF no podrá dar cabida en El Arcángel a más de 800 abonados en el encuentro del próximo domingo ante el Lorca Deportiva, después de la negativa de la Junta de Andalucía a ampliar el aforo marcado, no ha sentado nada bien en el seno del club blanquiverde. Así lo ha confirmado Javier González Calvo tras la ofrenda floral a San Rafael, que ha tenido lugar en la tarde de este miércoles.

"No ha sentado bien. Estábamos bastante entusiasmados, después de ver a nuestra gente recogiendo las entradas para el domingo. Incluso habían venido televisiones nacionales y nos habían felicitado por todo lo que teníamos preparado", ha comentado el consejero delegado del club blanquiverde.

Pese a todo, el club tiene intención de seguir solicitando para cada partido en casa esa ampliación del aforo. "Les pediremos a los 800 que pueden entrar que nos animen al máximo y al siguiente partido volveremos a intentar que entren los 6.700 que hemos solicitado. Es una pena, pero no podemos hacer otra cosa", ha lamentado González Calvo, que ha defendido el protocolo planteado por el club. "Seguiremos trabajando, confiando en nuestro protocolo. Pero después de enterarte de que van a permitir 8.000 en Murcia, que encantados de que lo hagan porque si las cosas se hacen bien debe entrar la gente, sí me parece una injusticia que en Andalucía aún no se permita. Yo creo que habíamos preparado un protocolo con la suficiente seguridad como para que pudieran entrar todos nuestros abonados", ha añadido el CEO blanquiverde.

Y es que, a juicio del directivo del Córdoba, el fútbol necesita reactivar su maquinaria económica: "Creo que este país hay que activarlo. Sé que el fútbol es un acto social pero también conlleva muchos aspectos económicos y si las instituciones no dan un paso adelante el país seguirá parado, como está. Es desilusionante, pero seguiremos trabajando".

El consejero delegado del club ha lamentado además que "en el caso del Córdoba, nos permiten un aforo de un 4%, lo cual no tiene mucho sentido" y se ha mostrado más a favor de las concesiones hechas por los gobiernos regionales de otras comunidades autónomas: "Yo estoy encantado de que a clubes de otras comunidades les dejen entrar, porque creo que los clubes están preparados para demostrar que son responsables y que las personas pueden entrar de manera segura".

Un sorteo por sectores

Javier González Calvo ha aclarado además que el club sorteará las 800 entradas disponibles entre sus abonados, y lo hará por sectores, para ordenar de la forma más detallada posible el acceso de los aficionados. "Se sorteará por sectores, porque así facilita que no haya concentración y además dará mayor seguridad. Abrir el estadio para 800 personas es muy costoso, pero se tendrán que abrir igualmente todas las puertas", ha confirmado el directivo.