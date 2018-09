El Córdoba destripa los episodios del verano para centrarse ya sólo "en lo deportivo"

Más información El último coletazo del caso Sergi Guardiola

Por si el cierre del mercado de fichajes ni el mal arranque liguero del equipo eran ya motivos suficientes, el Córdoba ha querido dar carpetazo a todos los movimientos alejados del verde para centrarse de una vez por todas en "lo deportivo" con una rueda de prensa del presidente, Jesús León, y el director general, Alfredo García Amado. Durante más de hora y media, ambos han destripado las situaciones vividas durante los últimos meses, siendo especialmente incisivos en la problemática con el límite salarial, cuya "tabla de salvación" para el próximo mercado de invierno sigue siendo la operación Guardiola, por la que el club ha iniciado un procedimiento contra el Getafe por incumplimiento de contrato con el fin de recuperar "cuanto antes" el perjuicio ocasionado.

A pesar de todo, León ha mantenido que el Córdoba tiene "el mejor equipo posible y ahora hay que intentar que compita", en clara alusión a un decepcionante inicio de competición. El presidente ha indicado que "hay que mirar todos los partidos como una final" para no repetir el sufrimiento vivido hace sólo unos meses y ha puntualizado que "Sandoval tiene todo el respaldo... pero esto es ganar y es lógico que me preocupe porque el domingo tuvo sensaciones que no tenía desde el partido de Tenerife (el último de Jorge Romero, previo a la llegada del madrileño, el pasado febrero)".

García Amado ha explicado que el Córdoba, con un déficit presupuestario de unos tres millones de euros, tenía fijado su límite salarial en unos cuatro millones, el mínimo que otorga LaLiga y que corresponde al 40% de los ingresos ordinarios del club. El problema es que sólo con los compromisos adquiridos ya antes del verano, esa cifra se vio superada en 1,3 lo que obligó a la entidad a "ir de la mano" de la patronal. Todo sin que aún haya habido resolución a los cinco expedientes abiertos, uno de ellos porque el organismo entiende que "imposibilitamos la presentación documental a tiempo", que está recurrido.

El director general ha querido apuntar que, de cara al mercado invernal, "o somos capaces de solventar esa cantidad deficitaria o tendremos el mismo problema que ahora". Es por eso que el club ha iniciado ahora estas acciones contra el Getafe por la operación con Guardiola porque "es nuestra gran tabla de salvación" para poder funcionar "de una manera normal". El Córdoba reclama que el club azulón incumplió la parte de la bolsa de cesiones, primero con un jugador como Chuli sobre el que la entidad blanquiverde tenía preferencia y que ha recalado en el Extremadura, y luego porque no vino ningún otro, a pesar de que el CCF pidió a algunos hombres como el joven Hugo Duro, recibiendo una negativa de los madrileños.

El presidente y el director general han explicado también que entre los objetivos futuros de la institución está adquirir unos terrenos para la nueva ciudad deportiva, ante los problemas para obtener suelo a través del ayuntamiento, seguir un modelo de gestión con la cantera como el del Sevilla y en la explotación de El Arcángel copiar lo hecho por el Sporting de Gijón, donde trabajó durante 18 temporadas García Amado. Además, ambos han argumentado que las salidas de Edu Ramos al Cádiz y Pawel al Málaga era la situación "menos gravosa posible" para las partes, advirtiendo que fue el meta polaco el que, con el fin de poder cumplir su sueño de jugar en la élite, aceptó incluir la cláusula por la que seguirá en Martiricos en caso de ascenso del equipo de Juan Ramón López Muñiz.