El último coletazo del caso Sergi Guardiola

El préstamo de Sergi Guardiola, la operación que ató de pies y manos al Córdoba en el mercado estival de fichajes, todavía tiene que dar muchos coletazos. El penúltimo lo anunció ayer el presidente, Jesús León, y atiende a que el club blanquiverde emprenderá acciones legales contra el Getafe, cuestión de la que ya están informados tanto la entidad azulona como LaLiga. Aunque los detalles se conocerán hoy en una comparecencia del dirigente junto al director general, Alfredo García Amado, el motivo parece claro: un incumplimiento de contrato, dado que la bolsa para cesiones incluida se quedó a cero la medianoche del viernes tras no llegar a El Arcángel ningún futbolista cedido desde el Coliseum.

"Vamos a emprender acciones legales contra el Getafe. Enviamos un burofax el 31 de agosto, ya que hay criterios con los que los letrados entendían que había argumentos suficientes", defendió León ayer a su paso por la tertulia de Radio Córdoba Cadena Ser, donde reconoció que la operación ha sido "la peor que se podía hacer y era un riesgo innecesario". Si bien de primeras esgrimió que "con lo que había encima de la mesa había argumentos internos que permitían pensar que se podía dar la vuelta al límite salarial", el montoreño se lamentó de no percatarse de que era una operación "demasiado arriesgada; ahí tenía mucha prisa por firmar todo el mundo. Hemos jugado a ser un equipo grande sin serlo". Las consecuencias ya son por todos conocidas y se han traducido en un verano de movimientos intervenidos por la patronal y numerosos fichajes que quedaron finalmente en nada.

Con todo, Jesús León reconoció que la relación del CCF con LaLiga es muy diferente ahora a como arrancó el verano -"ya se ha establecido una relación de confianza, yo me siento cómodo", indicó-, sobre todo por la marcha de Luis Oliver, que "no podía estar", si bien todavía queda por negociar el contrato de rescisión, que no será precisamente barato.

Mirando ya al plano meramente deportivo, el presidente se mostró satisfecho por cómo ha quedado el equipo, que debe ser válido para "conseguir la permanencia sin sufrir", aunque ahora es Sandoval el que "tiene que dar en la tecla". "Hay una plantilla competitiva para estar en Segunda y competir", continuó León, que catalogó de "horrible" el registro de goles en contra en este comienzo liguero (10 tantos) e instó a "pensar en revertir esta situación" tras la debacle de Albacete, "el peor" partido desde su llegada.

Y ese futuro a corto plazo pasa indudablemente por el técnico de Humanes, "una persona que a nivel popular lo hace extraordinariamente bien, pero aquí se valora por los resultados. Si no le ganamos al Alcorcón, ya empiezo a preocuparme, pero hay que confiar en los jugadores que tenemos".