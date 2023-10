El Córdoba CF busca un triunfo en El Palmar que le brinde el salto de calidad

Nueva oportunidad para dar el salto de calidad que tanto busca. El Córdoba CF visita este domingo al Atlético Sanluqueño en un partido que puede impulsar al equipo entrenador por Iván Ania. Los blanquiverdes, en buena dinámica después de ganar tres de sus últimos cuatro partidos, miden fuerzas con un rival que lleva un mes atascado y sin ser capaz de sacar el triunfo, por lo que tratará de hacer de El Palmar un fortín en el que recobrar fuerzas y alejarse de la zona pantanosa de la clasificación.

Para el Córdoba CF, la visita a El Palmar supone una nueva oportunidad de colarse entre los cinco primeros de la tabla. El conjunto blanquiverde ya perdió esa opción en su última salida lejos de El Arcángel, cuando cayó en el Nuevo Mirador de Algeciras. A aquella contiende llegaba el equipo de Ania dependiendo de sí mismo para colocarse en zona de play off, pero la única derrota en el último mes frenó esa posibilidad. Ahora, 15 días más tarde y tras haber doblegado entre medias al Mérida, el CCF tiene ante sí una nueva ocasión de dar el estirón definitivo y asentarse por primera vez en lo que va de curso en la zona noble.

Cuando todavía no se ha alcanzado el ecuador de la primera vuelta del campeonato, estar un par de puestos más arriba o más abajo es poco menos que anecdótico, si bien para la moral y el crecimiento del grupo al Córdoba le vendría de perlas verse por fin metido en la zona en la que se puso como objetivo estar. Sobre todo porque los equipos punteros de la liga no parecen aflojar el paso y eso obliga a los demás aspirantes a no perder comba si es que no quieren quedar fuera del cuadro de honor.

En El Palmar le espera al Córdoba CF una batalla que tendrá que lidiar fuera de su contexto ideal. El terreno de juego en el que se desempeña como local el Atlético Sanluqueño es notablemente más estrecho que El Arcángel y eso siempre es una dificultad a superar para un equipo como el de Ania que basa buena parte de su propuesta en la búsqueda de las debilidades del rival por los costados. Los de Antonio Iriondo pueden protegerse mejor por las alas con esos metros que le recortan al terreno de juego y eso podría dibujar un partido de mucha batalla en la medular, donde el CCF tendrá que estar contundente y concentrado para hacerse con el balón e imponer su ritmo de juego.

La posible variante de Ania

Es por eso que Iván Ania podría actuar por primera vez y desde el inicio en lo que va de temporada con tres jugadores en la parcela ancha. La baja por sanción de Kike Márquez, que tendrá que ver desde la grada el partido ante el equipo de su tierra, pone en bandeja al entrenador asturiano la opción de adelantar unos metros a Diarra y devolver al once inicial a un Álex Sala que regresa tras sanción sin tener que sentar para ello a Isma Ruiz, que fue de los más destacados del equipo en su primera titularidad, la pasada semana ante el Mérida.

Esa apunta a ser la variante más destacada en un once inicial del Córdoba que, por lo demás, empieza a ser de lo más reconocible. Y es que al margen de la sanción de su capitán, el conjunto blanquiverde solo tiene que lamentar la baja por lesión de Adri Castellano, lo que de momento le permite transitar sin apuros en la competición pese a lo escueta que es su plantilla.

Enfrente, el Córdoba CF encontrará a un Atlético Sanluqueño reforzado por el regreso de su máxima artillero, un Francisco Mwepu que viene de debutar con la selección absoluta de Zambia y cuya media docena de goles es una magnífica carta de presentación. Los de Antonio Iriondo celebran el regreso de su pichichi ya que empiezan a tener urgencia por ganar un partido, después de encadenar dos empates y dos derrotas en el último mes de competición. Para evitar que los nervios lleguen a El Palmar, nada como un triunfo ante el Córdoba, un equipo que vuelve a tener ante sí la oportunidad de dar el salto de calidad que con tanto ahínco busca.