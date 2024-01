El Córdoba CF, en silencio y a la caza de lo deseado

El Córdoba CF está centrado en el encuentro de este sábado ante el Real Murcia. Sin embargo, en las oficinas de El Arcángel trabaja la dirección deportiva intensamente para firmar mínimo a un defensa central y a un atacante polivalente en este cierre de mercado invernal. En silencio y a la espera de firmar lo deseado avanza una entidad cordobesista en estos últimos días para que llegan nuevos jugadores que se sumen al plantel de Iván Ania.

Desde la llegada de Antonio Fernández Monterrubio al Córdoba CF el pasado mes de mayo, todo va en un cauce tranquilo y sin dar pistas a posibles rivales. El consejero delegado tiene claro su plan de trabajo en una entidad blanquiverde que necesita refuerzos en este mercado invernal al quedarse con apenas 19 efectivos tras la baja médica de Dragisa Gudelj y la salida de Christian Delgado al Numancia de Soria.

Con lo justo y con la enfermería cada vez más repleta (Adri Castellano, Isma Ruiz y Carlos García), Iván Ania apenas cuenta con 16 jugadores de la primera plantilla para el compromiso de este sábado ante el Real Murcia. Por ello, el club busca mínimo un par de refuerzos, sobre todo un esencial en el eje de una defensa que está cogida entre alfileres.

Sin dar pistas, el Córdoba CF trabaja en silencio mientras aparecen algunas opciones de mercado. Los últimos días se agitará todo más y ahí quiere estar la entidad blanquiverde para cazar lo necesario para esta segunda vuelta de la competición en el Grupo 2 de Primera RFEF. De momento, ya salieron algunos rumores con el posible interés cordobesista, pero de momento todo sigue igual en El Arcángel.

Con cuatro fichas libres, una de mayores y tres de menores de sub 23, ahora mismo las opciones más factibles para ese atacante polivalente son las de Álvaro Leiva, por el que ya mostró interés el Córdoba CF el pasado verano, o la de Yeray Cabanzón. Ambos son jugadores jóvenes y buscan más minutos de los que han tenido hasta la fecha en Osasuna Promesas y Racing de Santander.

Leiva es un viejo conocido de Iván Ania, al que ya entrenó en el Algeciras. De hecho, el técnico asturiano lo alineó en 37 de los 38 partidos de liga en el curso 2021-2022 en Primera RFEF. Su buen hacer hace dos campañas -anotó cuatro goles, dos asistencias y una gran incidencia en el juego algecirista- le sirvió para sellar su traspaso al Real Madrid, que pagó un millón de euros para incorporarlo a su filial. Sin embargo, este pasado verano, el jugador gaditano tuvo que salir cedido a Osasuna Promesas tras no brillar en la casa blanca.

Sin los minutos necesarios (163 en siete encuentros), Álvaro Leiva busca una salida para tener un mayor protagonismo y ahora mismo esas opciones entre volver a Algeciras o ir a un Córdoba CF que podría tener así a un jugador desequilibrante y con mucho talento. Eso sí, Iván Ania debe recuperar esa gran versión que dio el algecireño en su tierra.

Por otro lado, como también avanzó Ángel García, está encima de la mesa del Córdoba CF la opción de Yeray Cabanzón. A sus 20 años, apenas ha jugado 294 minutos en 11 citas con el Racing de Santander durante lo que va de temporada. El jugador cántabro buscará un nuevo destino en este mercado invernal y ahí está situada la entidad blanquiverde, aunque también pujan por él otros equipos de Primera RFEF como el Deportivo de la Coruña, el Real Murcia, el Real Unión o el filial del Celta.

El Murcia presenta al cordobés Loren Burón

Llega la hora de la verdad y los movimientos empezarán a multiplicarse en todas las categorías españolas ante el cierre del mercado. A la espera de poder cristalizar las operaciones, el Córdoba CF mantiene la calma y se centra en el envite ante un Real Murcia que también está pendiente de cerrar nuevas incorporaciones para esta segunda vuelta.

De momento, la entidad granota ha rescindido este jueves a Iker Guarrotxena y Hugo Sanz y ha presentado al cordobés Loren Burón, que regresa al club del que salió el pasado mes de junio rumbo al Antequera. Con los malagueños ha brillado en lo que va de temporada y el Murcia no ha dudado en recuperar al de Puente Genil.

No serán los únicos movimientos porque Arturo Molina podría poner rumbo al Ibiza. Anteriormente, el club granota ya traspasó al excordobesista Rodri Ríos al Ceuta. A pesar de ser uno de los rivales a pelear por el play off, los murcianistas no han rallado al nivel deseado y ahora mismo están lejos de esa lucha. Por ello, buscan nuevas caras en este mes de enero para aspirar a lo máximo en esta segunda vuelta en el Grupo 2 de Primera RFEF.