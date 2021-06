El Córdoba CF anuncia la renovación de Edu Frías, pendiente de concretar su futuro

Edu Frías renueva su contrato con el Córdoba CF hasta 2023, aunque su futuro sigue en el aire. El club blanquiverde ha anunciado este martes el acuerdo alcanzado con los representantes del portero catalán para adecuar su contrato a la nueva realidad económica de la entidad, aunque ahora se abre un periodo en el que sus agentes tratarán de buscarle un equipo, pues el jugador tiene las puertas abiertas para marcharse si encuentra un nuevo destino.

Así lo acordaron ambas partes, al pasar Edu Frías a ser un jugador mayor de 23 años de cara a la temporada 2021-22, lo que lastra considerablemente sus opciones de seguir en la entidad blanquiverde. Como la gran mayoría de los equipos, el Córdoba CF tiene el planteamiento para su portería de cubrir una ficha de mayor de 23 años y destinar una sub 23 para no condicionar en exceso el resto del diseño de la plantilla.

Dentro de ese encaje, el recién incorporado Felipe Ramos ocuparía la ficha de jugador mayor de 23 años, dejando a Edu Frías en una posición complicada. Por eso, el club y los representantes del jugador han acordado un plazo de unas tres semanas para que el meta catalán explore sus posibilidades de mercado, en busca de un destino que sea satisfactorio para el jugador y que libere al Córdoba del compromiso ahora adquirido.

Y es que la renovación firmada con Edu Frías supone más un movimiento preventivo de carácter económico, pues en la misma va incluida una rebaja salarial notable, algo que el conjunto blanquiverde ya ha planteado en los casos de Javi Flores, que aceptó esa postura y renovó hasta 2023, o Willy Ledesma. También, lógicamente, las escasas ofertas de renovación presentadas a jugadores que acaban contrato -solo De las Cuevas y Xavi Molina tienen opciones de continuar- son a la baja, en consonancia con el menor presupuesto que manejará el club en Segunda RFEF.

De esta forma, en el caso de la portería, el Córdoba se cubre las espaldas en el aspecto económico, a la espera de que Edu Frías defina su futuro en las próximas semanas. Si el joven arquero encuentra un equipo en el que tener más protagonismo, el conjunto blanquiverde ficharía a un portero sub 23 para complementar a Felipe Ramos. Si finalmente se queda, Frías tendrá que competir por el puesto a sabiendas de que sus opciones de jugar, siempre que no haya contratiempos físicos, serán reducidas.