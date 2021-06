Felipe Ramos se convierte en el tercer fichaje del Córdoba CF

El Córdoba CF ya tiene nuevo inquilino para su portería. Se trata de Felipe Ramos, que ha sido anunciado como tercera incorporación del conjunto blanquiverde, tras las anteriormente confirmadas de José Cruz y Ekaitz Jiménez. El arquero madrileño, de 33 años, firma por dos temporadas y está llamado a ser la referencia en portería para el equipo de Germán Crespo.

La incorporación del cancerbero natural de Alcorcón se confirma unos días después de que el Sanse, club con el que jugó el curso pasado consiguiendo la clasificación para las eliminatorias por el ascenso a Segunda División, notificara la ruptura del acuerdo de renovación que previamente había anunciado con Felipe Ramos. El motivo no era otro que el deseo del jugador de vestir de blanquiverde, tras recibir la llamada del club de El Arcángel.

Con el fichaje de Felipe Ramos, el Córdoba se asegura un portero de garantías, que cuenta con una amplia experiencia en Segunda División B y que cogerá el testigo de Isaac Becerra, que este miércoles finaliza su contrato con el conjunto blanquiverde y no será renovado.

Como compañero en la portería de Ramos se mantiene de momento Edu Frías, quien tiene un acuerdo con el club para renovar por un curso más de lo que ya tenía pactado, hasta el 30 de junio de 2023, pero que muy posiblemente acabe saliendo. La entidad cordobesista quiso asegurarse la rebaja del sueldo de Frías a través de dicho acuerdo, pero ha dado al portero y sus agentes un plazo de unas tres semanas para intentar buscar un nuevo equipo. Y es que en este curso 2021-22, Edu Frías deja de ser sub 23, por lo que su continuidad junto a un veterano como Felipe Ramos, que además llega con la teórica vitola de titular, se complica.

Hay que tener en cuenta que la reglamentación en Segunda RFEF permite contar con solo 16 jugadores mayores de 23 años, motivo por el que la inmensa mayoría de los equipos optan por equilibrar su portería con un jugador más veterano y un sub 23, que es algo que el Córdoba CF tiene en mente si finalmente Edu Frías termina encontrando equipo.

Un internacional sub 19 con mucho recorrido

Felipe Ramos aterriza en el Córdoba CF avalado por una extensa trayectoria que arrancó de manera fulgurante, en la cantera del Real Madrid y con la fortuna de alcanzar la internacionalidad con España hasta la categoría sub 19. Ramos, de hecho, fue campeón de Europa en 2007, compartiendo portería con Sergio Asenjo. Además de vestir la camiseta del club blanco, el nuevo arquero blanquiverde pasó por los filiales del Deportivo de La Coruña, el Real Mallorca y el Valencia.

Sin opción de abrirse hueco en la élite, Ramos dio un paso atrás y firmó por el Guijuelo, abriendo una trayectoria en Segunda División B que le ha llevado a jugar también en el Real Jaén, el Mérida, el Internacional de Madrid y el Sanse.

Ahora, a sus 33 años y desde la Segunda RFEF, el portero madrileño afronta un reto exigente, con la ilusión de alcanzar el fútbol profesional con el Córdoba CF y cumplir por fin el deseo de todo futbolista.