El Córdoba CF, las rachas y el vaso medio lleno

El Córdoba CF saldó su visita al Real Madrid Castilla con un empate que, unido a la derrota de la pasada semana ante el Sanse, puede saber a poco. Los blanquiverdes han frenado en seco después de las cinco victorias con las que arrancaron la temporada y atraviesan el primer bache de resultados con el margen de maniobra que le otorga su espectacular inicio de curso. Esos 15 primeros puntos permiten ahora a los de Germán Crespo mantenerse en la tercera plaza y a tiro de piedra del liderato, con margen suficiente todavía para defender la plaza de play off, el objetivo irrenunciable que el club se marcó.

Para el conjunto blanquiverde, la mejor noticia que le dejó el partido en el Alfredo Di Stéfano es que, en un partido en el que el rival le superó ampliamente, la derrota no llegó y el equipo volvió a sumar tras su primer traspiés. El punto ante el filial blanco parece insuficiente, pero rompe la dinámica negativa y emplaza a los de Germán Crespo al próximo sábado. Un triunfo ante el Algeciras multiplicaría el valor de la igualada conseguida ante el segundo equipo madridista, un candidato al ascenso que va a más y que ante el CCF ofreció su mejor versión sin ser capaz de llevarse la victoria.

Con todo, el mal resultado ante el Sanse y las sensaciones en el juego que por momentos el equipo mostró en Valdebebas han sembrado las primeras dudas en torno al Córdoba CF. ¿Hay motivos para ser pesimistas con las posibilidades de los blanquiverdes de pelear por el ascenso? Lo cierto es que la situación se presta a interpretaciones de todos los tipos y, más allá de la objetividad de los datos, esta dinámica de dos semanas sin ganar se puede ver desde un prisma más optimista o desde otro más pesimista.

Por eso, es justo apoyarse en los números para un análisis más sosegado de una realidad todavía muy variable. Porque ante todo hay que recordar que la temporada transita aún por la séptima jornada de las 38 que componen el calendario. Por eso, ni el pleno de puntos inicial era definitivo, ni el pequeño bache actual debe dar al traste con la ilusión del cordobesismo.

La clasificación es la verdad más absoluta en este momento y la tabla indica que el Córdoba sigue a un solo triunfo del liderato, encarando además su próximo partido en El Arcángel. Los blanquiverdes solo se ven superados por el Racing de Ferrol y el Linares, que han firmado un brillante arranque de curso con seis victorias y un empate. Ahora bien, al igual que le sucedió al CCF tras las cinco primeras jornadas, esa gran dinámica no les ha servido para alejarse de sus perseguidores más inmediatos.

Un colchón de cuatro puntos

Tampoco conviene perder la perspectiva de que el Córdoba sigue bien posicionado de cara a conseguir el objetivo real que el club se marcó, que no es otro que el de asegurar un puesto en el play off de ascenso, sin renunciar a la vía directa para dar el salto de categoría. Es obvio que el impoluto arranque de campeonato elevó la ilusión y puede restar valor a otra posición que no sea la de líder, pero también es justo reparar en que el conjunto blanquiverde cuenta con cuatro puntos de ventaja respecto al sexto puesto.

Con 31 jornadas por delante, nada es definitivo ni está cerca de serlo y ni siquiera un virtual pleno de siete victorias habría servido a los blanquiverdes para irse más allá de dos puntos del Racing de Ferrol y el Linares. Con rivales de entidad mostrándose sólidos tras casi dos meses de competición, queda claro que la pelea por el liderato será una cuestión de dureza mental.

Por ahí pueden interpretarse esas palabras de Germán Crespo tras el partido ante el Castilla que sonaron ciertamente confusas, al aludir el técnico a las buenas sensaciones que le dejó su equipo. Si esas sensaciones se refieren al marcador, es obvio que el Córdoba sacó el mayor botín que su actuación en el Di Stéfano le permitía. En cuanto al juego, a buen seguro que el preparador nazarí tomará nota de un partido en el que a su equipo se le vieron más que nunca sus debilidades.

Aspirantes fuera de sitio

Ahondando en esa postura más optimista, la situación de muchos aspirantes al ascenso en la tabla refuerza ese optimismo de Germán Crespo tras las siete primeras jornadas. Equipos llamados a pelear por el objetivo más ambicioso como el Alcorcón, el Deportivo de La Coruña, el Fuenlabrada o el Badajoz siguen lejos de su mejor versión, mientras que algunos modestos como el Linares o el Sanse se han aupado a los puestos nobles de manera sorpresiva.

Queda claro que las aspiraciones previas de poco sirven si en el césped no se demuestran y el Córdoba, en las dos últimas semanas, se ha salido del camino que marcó en su fulgurante inicio. Con todo, ante la perspectiva de volver el sábado a El Arcángel y desde una privilegiada tercera plaza en la tabla, conviene seguir viendo el vaso medio lleno.