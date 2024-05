El Córdoba CF prepara un día de convivencia para sus peñas en el partido ante el Algeciras

El Córdoba CF quiere terminar la fase regular en Primera Federación con un gran ambiente en El Arcángel para el partido ante el Algeciras de la próxima semana. La entidad blanquiverde se ha puesto en contacto en las últimas horas con sus peñas oficiales para ir preparando lo que ha denominado un "día de convivencia", impulsado con el objetivo de acercar a peñistas y aficionados al conjunto blanquiverde que no sean abonados.

Para ello, la entidad ha puesto a disposición de sus peñas oficiales un lote de 600 entradas a precios reducidos, que costarán siete euros para los mayores y 2,5 euros en el caso de las localidades infantiles. Según asegura el club, en una comunicación con las peñas a la que ha tenido acceso el Día, el objetivo es "que los peñistas puedan transmitir el sentimiento cordobesista a los no abonados".

Ese partido ante el Algeciras se disputará en un ambiente festivo en Córdoba CF, justo el último día de la Feria de Nuestra Señora de la Salud y con el play off de ascenso a la vuelta de la esquina. Es por eso que en la entidad cordobesista quieren que ese choque sirva "de preparación" para el momento más importante de la temporada.

A esas 600 entradas que el club destinará para sus peñistas no abonados pueden acceder las peñas oficiales que soliciten un mínimo de diez localidades. La ubicación de dichas entradas será el Anfiteatro, por lo que el club permitirá a los peñistas que sí son abonados que puedan liberar su asiento en cualquier otra zona del campo y acceder al Anfiteatro junto a sus compañeros no abonados en este día de convivencia.

En busca de un buen ambiente en el Córdoba CF - Algeciras

El partido ante el Algeciras puede suponer para los blanquiverdes una fecha importante si no son capaces de asegurar este sábado en Ibiza la primera plaza. Una derrota del equipo entrenado por Iván Ania en el duelo ante los celestes en Can Misses dejaría abierta hasta la última jornada esa segunda posición que da ciertas ventajas en el play off. En ese caso, para asegurarla, el Córdoba CF solo tendría que evitar una nueva derrota ante el Algeciras y con un empate tendría el punto que necesita para asegurar ese billete con privilegio para la fase de ascenso en la que buscará durante el mes de junio el regreso al fútbol profesional.

Ante esa posibilidad de que ya no haya mucho en juego en el último partido del año ante el Algeciras y atendiendo a lo sucedido esta pasada semana en el partido ante el Atlético Sanluqueño, en el que el Córdoba CF registró la peor entrada de la temporada (9.133 espectadores) el club ya maniobra para tratar de generar un ambiente importante en el cierre del curso antes de la postemporada.