El Córdoba CF guarda precaución con Casas para evitar una lesión más importante

Antonio Casas se perdió el partido del Córdoba CF ante el San Fernando de manera inesperada. El delantero rambleño se cayó de la convocatoria por unos problemas musculares que le impidieron ejercitarse desde el jueves y que le hacen ser duda para el próximo compromiso de los blanquiverdes, que llegará el sábado con la visita al Mérida.

Desde hace unas semanas, el Córdoba CF trabaja la mayoría de la semana a puerta cerrada, con el afán de guardar sus cartas lo máximo posible. Ese factor, y la falta de un parte médico por parte de la entidad desde hace meses, provocó que la baja de Casas pasase totalmente desapercibida hasta que minutos antes de empezar el partido ante el San Fernando se conoció la alineación y el resto de la convocatoria del conjunto cordobesista.

Sea como fuere, el delantero rambleño vio el partido desde la grada y el Córdoba tuvo que lidiar con la ausencia de su máxima realizador, justo en un momento de la temporada en el que Casas estaba inspirado de cara al marco rival.

Desde la entidad blanquiverde explican que el jugador sufre unas molestias musculares que le impidieron ejercitarse desde el jueves. Las pruebas que el ariete pasó antes del choque ante el San Fernando no aconsejaban su participación, de ahí que el cuerpo técnico optarse por dejarlo fuera de la convocatoria, con la idea de no arriesgar lo más mínimo en previsión de que está por llegar el momento más importante de la temporada.

Y esa es la idea que el Córdoba CF tiene también de cara al duelo del próximo sábado ante el Mérida. Casas se irá probando durante la semana en busca de sensaciones positivas y seguirá igualmente pendiente de las pruebas médicas que determinen que sus problemas musculares quedan atrás. Si no es así, la idea es no forzar al rambleño para evitar una lesión importante, tal y como Ania confirmó en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el San Fernando. La premisa principal es no arriesgar lo más mínimo, aunque eso suponga quedarse sin su máximo referente en ataque durante algún partido más a corto plazo.

Por tanto, habrá que esperar a la evolución del futbolista durante los próximos días para saber si finalmente el delantero de La Rambla podrá estar junto a sus compañeros en el Romano José Fouto de Mérida el próximo sábado. Unos problemas físicos que llegan para Casas en el momento más inoportuno posible, pues el ariete había hecho cinco goles en los últimos cuatro partidos de su equipo, entrando de lleno en la pugna por el pichichi de la Primera Federación.

Ahora, Iván Ania tendrá que prepararse para la contingencia de no poder contar con su hombre-gol a corto plazo, a la espera de que el paso de los días traiga consigo una mejoría que permita a Casas volver al terreno de juego sin más problemas.